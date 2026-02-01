Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk açıkladı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Kayserispor'u 4-0 yendikleri maç sonrası Mauro Icardi'nin ayrılacağına dair çıkan iddialar hakkında konuştu.

Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 4 golle yendi.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli teknik adam, Mauro Icardi'nin ayrılacağına dair çıkan iddiaları yanıtladı.

MAURO ICARDI SÖZLERİ

Okan Buruk, "Mauro Icardi ayrılacak mı, gelen teklif var mı?" sorusuna, "Bana gelen bir şey olmadı. Yöneticilerimize geldi mi, benim bildiğim net bir şey yok. Mauro Icardi bizim için değerli ve önemli. Oynadığı zaman gol anlamında katkı verdi. Sahaya her girdiğinde, her başladığında camiamız için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bugün bir rekoru da egale etti. Galatasaray için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Burada olmasından mutluyuz. Şampiyonluklarda emeği var. Galatasaray bugün bu durumdaysa inanılmaz emeği var. Bize bir şey gelmedi. Bizden olacak bir şey yok. Bizle devam edecek diye düşünüyoruz." cevabını verdi.

''POZİTİF OLACAK ÇOK ŞEY VAR''

Takım hakkında konuşan Buruk, "Çok pozitif olmamız gereken bir dönemdeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz, ligde lideriz, kupada iki maçı kazandık. Pozitif olacak çok şey var. Bugünkü oyun, pozitifliği yukarı çekti. 4-0'lık galibiyet değil sadece oyun, istek... Şampiyonlar Ligi maçı sonrası konsantre bir oyun önemliydi." dedi.

Galatasaray rahat kazandı: Kayserispor'a 4 gol attıGalatasaray rahat kazandı

''ÖNÜMÜZDE GÜZEL BİR YOL VAR''

Okan Buruk son olarak, "Stadyumda değil sadece, sosyal medyada ve sokakta da futbolcuları motive edelim. Önümüzde güzel bir yol var. Yenilerin performansları olumluydu. Çok önemli oyuncularımız yoktu, Barış ve Sane gibi ama onlar hem başlayan hem devam edenler, genel olarak kadro derinliğini de oluşturuyoruz. Bu da Galatasaray'ın başarısını yukarı çekecek." ifadelerini kullandı.

