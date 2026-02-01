Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan mücadele, Galatasaray'ın 4-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren golleri 7. dakikada Opoku (kendi kalesine), 26. dakikada penaltıdan Victor Osimhen, 60. dakikada Gabriel Sara ve 90+4'te penaltıdan Mauro Icardi attı.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 49'a yükselterek liderliğini sürdürdü.

Kayserispor ise 15 puanla küme hattında 17. sırada kaldı.

Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.

Kayserispor, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

LEMINA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'ın yıldız orta sahası Mario Lemina, 34. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Tecrübeli futbolcu, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

YENİ TRANSFERLER İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı ve 73 dakika sahada kaldı.

Sarı-kırmızılıların diğer transferi Yaser Asprilla ise maça yedek kulübesinde başladı.

Asprilla, 73. dakikada Noa Lang'ın yerine oyuna dahil olarak ilk maçına çıktı.