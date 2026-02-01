Galatasaray rahat kazandı: Kayserispor'a 4 gol attı

Galatasaray rahat kazandı: Kayserispor'a 4 gol attı
Yayınlanma:
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan mücadele, Galatasaray'ın 4-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.
Sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren golleri 7. dakikada Opoku (kendi kalesine), 26. dakikada penaltıdan Victor Osimhen, 60. dakikada Gabriel Sara ve 90+4'te penaltıdan Mauro Icardi attı.

2024/11/07/hbgs.jpg

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 49'a yükselterek liderliğini sürdürdü.
Kayserispor ise 15 puanla küme hattında 17. sırada kaldı.
Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.
Kayserispor, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

LEMINA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'ın yıldız orta sahası Mario Lemina, 34. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Tecrübeli futbolcu, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

YENİ TRANSFERLER İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı ve 73 dakika sahada kaldı.
Sarı-kırmızılıların diğer transferi Yaser Asprilla ise maça yedek kulübesinde başladı.
Asprilla, 73. dakikada Noa Lang'ın yerine oyuna dahil olarak ilk maçına çıktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Spor
Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk açıkladı
Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk açıkladı
Mustafa Çulcu: Penaltıyı ver be kardeşim
Mustafa Çulcu: Penaltıyı ver be kardeşim
Galatasaray'ın gizli anlaşması: Maçtan önce skoru fısıldadılar
Galatasaray'ın gizli anlaşması: Maçtan önce skoru fısıldadılar