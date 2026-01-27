İbrahim Üzülmez'in yerine göreve gelir gelmez ayağının tozuyla harekete geçti

TFF 1. Lig takımı Iğdır FK'da görevden alınan teknik direktör İbrahim Üzülmez'in yerine getirilen Kenan Koçak, ayağının tozuyla işbaşı yaptı.

TFF 1. Lig takımı Iğdır FK'da teknik direktör İbrahim Üzülmez'le yollar ayrılmıştı. Üzülmez'in yerine Kenan Koçak getirildi.

Iğdır FK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz."

GÖREVE GELİR GELMEZ BAŞLADI

Iğdır FK, ligin 23. haftasında karşılaşacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı.
Göreve gelir gelmez ayağının tozuyla harekete geçen Kenan Koçak, takıma ilk antrenmanını yaptırdı.
Takım, hazırlıklarına yarın da devam edecek.
Iğdır FK ile Manisa FK arasındaki maç, 31 Ocak Cumartesi günü 13.30'da Iğdır'da oynanacak.
Iğdır FK, TFF 1. Lig'de 22 maçta 33 puanla 9. sırada yer alıyor. Iğdır temsilcisi ligde play off mücadelesi veriyor.

Kaynak:AA

