İbrahim Üzülmez'in görevine son verildi

Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'nin açıklamasında, "Kulübümüz, teknik direktörümüz İbrahim Üzülmez ve ekibi ile yollarını ayırma kararı almıştır. Görev süreleri boyunca kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için İbrahim Üzülmez ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyer yolculuklarında kendilerine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

33 PUANLA 7. SIRADA

1. Lig'de 21 maça çıkan Iğdır FK, bu maçlardan 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti.

33 puan toplayan Iğdır ekibi, 7. sırada yer alıyor.

Iğdır FK, ligin 22. haftasında 24 Ocak Cumartesi günü Vanspor FK deplasmanına çıkacak.