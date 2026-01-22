İbrahim Üzülmez'in görevine son verildi

İbrahim Üzülmez'in görevine son verildi
Yayınlanma:
1. Lig ekibi Iğdır FK, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in görevine son verildiğini resmen açıkladı.

Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'nin açıklamasında, "Kulübümüz, teknik direktörümüz İbrahim Üzülmez ve ekibi ile yollarını ayırma kararı almıştır. Görev süreleri boyunca kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için İbrahim Üzülmez ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyer yolculuklarında kendilerine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Aston Villa maçının ilk 11'i belli olduFenerbahçe Aston Villa maçının ilk 11'i belli oldu

33 PUANLA 7. SIRADA

1. Lig'de 21 maça çıkan Iğdır FK, bu maçlardan 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti.
33 puan toplayan Iğdır ekibi, 7. sırada yer alıyor.
Iğdır FK, ligin 22. haftasında 24 Ocak Cumartesi günü Vanspor FK deplasmanına çıkacak.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
Spor
Beşiktaş Rafa Silva'yı açıkladı
Beşiktaş Rafa Silva'yı açıkladı
Erdoğan ile Shaquille O'Neal basketbol oynadı: Alpay Özalan top topladı
Erdoğan ile Shaquille O'Neal basketbol oynadı: Alpay Özalan top topladı