Fenerbahçe Aston Villa maçının ilk 11'i belli oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i açıklandı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ GODINHO
Mücadeleyi Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.
Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak.
VAR'da Jerome Brisard, AVAR'da ise Andre Narciso olacak.
İKİ TAKIMIN PUAN DURUMU
Temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor.
5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan Aston Villa ise 15 puanla 3. sırada bulunuyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe - Aston Villa maçının ilk 11'leri şu şekilde:
- Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Duran.
- Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Bogarde, Tielemans, Sancho, Rogers, Buendia, Watkins.