Fenerbahçe Aston Villa maçının ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Dzeko ile 16 maçlık sözleşme imzalandı

MAÇIN HAKEMİ GODINHO

Mücadeleyi Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak.

VAR'da Jerome Brisard, AVAR'da ise Andre Narciso olacak.

İKİ TAKIMIN PUAN DURUMU

Temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor.

5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan Aston Villa ise 15 puanla 3. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe - Aston Villa maçının ilk 11'leri şu şekilde: