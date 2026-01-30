İBB kadınlara müjdeyi verdi: Gündüzleri sadece 1 TL oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), herkesin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek ve fiziksel aktiviteye erişimini artırmak amacıyla yeni bir adım daha attı. İBB iştiraki Spor İstanbul ile İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, “Kadınlara Özel Gündüz Seanslarında 1 TL’ye Spor Desteği” kampanyasını başlattı. Kampanyayla İBB, SGK ve Bağ-Kur’u olmayanlarla Anne Kart sahibi kadınlara da sadece 1 TL’ye spor yapma imkânı sunacak.

“Kadınlara Özel Gündüz Seanslarında 1 TL'ye Spor Desteği” kampanyasının lansmanı İBB Haliç Su Sporları Merkezi'nde İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, İBB Gençlik Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Baştimur, İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

AKÇABAY: KADINLARI MERKEZE ALIYORUZ

Programın açılış konuşmasını yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, “Kadınların spora erişimini güçlendirmeye yönelik politikalarımız sonucunda ‘Kadınlara Özel Gündüz Seanslarında 1 TL’ye Spor Desteği” kampanyasını kadınların ekonomik nedenlerle spordan uzak kalmaması için geliştirdik. İBB olarak kadınları merkeze alan, eşitliği güçlendiren ve sporu yaşamın her evresine taşıyan bu anlayışla, daha sağlıklı, daha aktif ve daha adil bir kent yaşamını birlikte inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

ASLAN: SPORU AYRICALIKLI OLMAKTAN ÇIKARIYORUZ

İBB'nin kadınlara anayasanın eşitlik şartı prensibiyle hizmet götürmeyi bir görev saydığının altını çizen İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Bugün itibarıyla Anne Kart sahibi olan ve sosyal güvencesi olmayan kadınlar, İBB spor tesislerinden gündüz seanslarında fitness, yüzme ve grup egzersizlerinde tam 1 TL'ye, akşam ve tam gün üyeliklerindense yüzde 50 indirimle yararlanabilecekler. Çünkü spor, yeniden nefes almaktır. Spor, insanın kendisiyle yeniden bağ kurmasıdır.

Kadınlara yönelik bu hizmetler İBB’nin spor alanında hayata geçirdiği desteklerin üçüncü ve tamamlayıcı aşamasını oluşturuyor. İlk olarak 65 yaş üstü üyelerimiz ve emeklilerimiz için ‘1 TL’ye Spor’ kampanyasını hayata geçirdik, bu kampanyayla büyüklerimiz 275 bin spor kullanımı gerçekleştirdi. Ardından gençlerimiz için yaptığımız ‘%50 Öğrenci İndirimi’ kampanyası ile yaklaşık 138 bin öğrencinin tesislerimizi indirimli kullanmasını sağladık. Kadınlara yönelik kampanyamızla da sporu belirli bir kesim için ayrıcalık olmaktan çıkararak, ihtiyaca yönelik ve hedefli bir sosyal spor desteği modeli olarak kadınların gündelik yaşamına kalıcı biçimde dahil etmeyi hedefliyoruz” dedi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, konuşmaların ardından fitness salonunda 1 TL kampanyasından yararlanan kadınları ziyaret ederek sohbet etti.

1 TL’YE SPOR KAMPANYASI BÜYÜDÜ

Geride bıraktığımız yıl içerisinde emeklilerle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara gündüz seanslarında 1 TL’ye spor yapma olanağı sunan İBB, “Kadınlara Özel Gündüz Seanslarında 1 TL’ye Spor Desteği” kampanyası ile yelpazeyi daha da genişletti. Yeni yılla birlikte SGK ve Bağ-Kur güvencesine sahip olmayan kadınlar ile Anne Kart sahibi kadınlar da yüzme, fitness ve grup egzersizi branşlarının gündüz seanslarından yalnızca 1 TL’ye yararlanabilecek. Kadınlar, akşam seanslarında da yüzde 50 indirimden yararlanabilecek.

ÖĞRENCİLERE YÜZDE 50 İNDİRİM DEVAM EDECEK

Öte yandan İBB’nin 31 ilçedeki 74 tesisinde geçen yıl öğrencilere yönelik 34 branşta başlattığı yüzde 50 indirim kampanyası, 2026 yılı boyunca da devam edecek.

2025 yılında 14 bin emekli, 65 yaş ve üstü vatandaş, toplam 275 bin kez 1 TL kampanyasını kullanırken, yüzde 50 öğrenci indiriminden de 137 bin 400 kişi, 1 milyon 485 kez kullanarak faydalandı.

FİZİKSEL AKTİVİTE ORANI 3 KAT ARTTI

2019 yılında İstanbul’un yüzde 13 olan fiziksel aktivite oranı 3 kat artarak bugün yüzde 37’yi geçmiş durumda. İBB, 74 tesisinin yanı sıra, 300’ü aşkın açık alanda düzenlediği etkinliklerle da İstanbulluların daha ekonomik ve kaliteli standartlarda spor ve egzersiz yapması için çalışıyor.

“Kadınlara Gündüz Seanslarında 1 TL’ye Spor Desteği” kampanyasına dair detaylı bilgilere online.spor.istanbul adresinden ulaşılabilir.



