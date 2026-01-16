Hüseyin Eroğlu: Kendimizi tabii ki eleştireceğiz

Hüseyin Eroğlu: Kendimizi tabii ki eleştireceğiz
Yayınlanma:
1. Lig'de Çorum FK'nın Adana Demirspor'u 4-1 yendiği maç sonrası Çorum FK teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ve Adana Demirspor yardımcı antrenörü Fatih Tevek açıklamalarda bulundu.

Eroğlu, Çorum Şehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kolay gibi görünen ancak zor bir müsabaka oynadıklarını söyledi.

''KOLAY GÖRÜNEN MAÇLAR HEP ZORDUR''

Maçın ilk yarısında bir gol kaçırdıklarını dile getiren Eroğlu, "Pozisyonları değerlendiremeyince rakip direnci artıyor ve kalemizde bir gol gördük. Oyun anlamında zaman zaman üretkenlik olsa da skor alamayınca rakip daha da dirençlendi. Yaptığımız müdahaleler, oyuncu değişiklikleri, hamlelerle maçı kazandık. Kolay görünen maçlar hep zordur. Konsantrasyon yüksek olması gerekiyor." diye konuştu.

Çorum FK 8 dakikada işi bitirdiÇorum FK 8 dakikada işi bitirdi

Karşılaşmaya iyi şekilde hazırlandıklarının altını çizen Eroğlu, "Bugün maçın başındaki yakalayamadığımız skor ister istemez son bölüme taşındı. Son 10 dakikada bulduğumuz gollerle kazandık. Sonuçta 3 puan kazandık. Önemli ama burada kendimizi tabii ki eleştireceğiz. Takım içerisinde eksiklerimizi tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

ADANA DEMİRSPOR CEPHESİ

Adana Demirspor yardımcı antrenörü Fatih Tevek ise iki takım için de güzel bir maç olduğunu söyledi.

Futbolcularını maçta gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Yücel, "Futbolcularımın hepsi inanılmaz derecede mücadele etti. Bugün gençlerimiz son dakikaya kadar oyunu bırakmadı. Gülen taraf yine de biz olduk çünkü futbolcularım üstün bir mücadele sarf etti. Çocuklarımızın ayağına sağlık. Rakibi de kutlamak gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:AA

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Spor
Fenerbahçe Beko Valencia'yı devirdi
Fenerbahçe Beko Valencia'yı devirdi
Kayserispor apar topar şehri terk eden Ronael Pierre-Gabriel ile ilgili açıklama yaptı
Kayserispor apar topar şehri terk eden Ronael Pierre-Gabriel ile ilgili açıklama yaptı
Samsunspor kanadını buldu: Transfer resmen açıklandı
Samsunspor kanadını buldu: Transfer resmen açıklandı