"Hedef Avrupa" diye göreve başladı 7 maçta galibiyet göremedi: Biletini kestiler

Konyaspor'da kasım ayında göreve başlayan teknik direktör Çağdaş Atan, iddialı ifadeler kullanmış, hedefini Avrupa olarak açıklamıştı.

Ancak işler umduğu gibi gitmedi. Konyaspor 7 maçta da galibiyet yüzü görmedi, son olarak da kendi sahasında Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı. Yönetimin ayrılık kararı aldığı ileri sürüldü.

Atan, Eyüpspor maçının ardından şunları söyledi:

"Kayserispor maçında son dakika golü yemiştik, bugün ise son dakika golü attık. Açıkçası bu golün benim için çok büyük bir anlamı yok. İçinde bulunduğumuz durumu düşündüğümüzde konuşması zor bir süreçten geçiyoruz. İlk yarı aslında doğal olan ve iyi oynadığımız bir oyun vardı. Buna rağmen 2-3 net pozisyonda topu kaleye sokamadık. İkinci yarıya da aynı oyun anlayışıyla başladık. Oyuncularıma sakin kalmalarını ve sadece topu içeri sokmamız gerektiğini söyledim. Ancak ikinci yarının başında Morten ve Muleka ile kaçırdığımız pozisyonların ardından yine istemediğimiz şekilde bir gol yedik. Sahada çok telaşlı bir görüntü vardı. Bu nedenle çift santrfora döndük, Melih Bostan'ı da oyuna alarak neredeyse üç santraforlu bir düzene geçtik. Uzun toplarla gol aradık ve sonunda golü bulduk.

Maçın ardından tribünlere gittim. Taraftarlarımızın ne dediğini duymak istedim. Taraftarı dinlemek için gittim. Kızgınlıklarını ve kırgınlıklarını haklı buluyorum."

GÖREVE BAŞLARKEN SÖZ VERMİŞTİ

Çağdaş Atan, kasım ayında Konyaspor'da göreve başlarken şunları söylemişti:

"Konya’ya geldiğimde çok iyi karşılandım. Şimdi de çok kalabalık bir basın grubunun karşısında çok iyi karşılandığımı düşünüyorum. Karşılamaya gelen ve sosyal medyadan desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Benim için şehrimizin desteğini hissetmek çok önemli. Çünkü bu takımın gerçek sahipleri Konyaspor taraftarları. Ben de 2018 yılında bu güzel şehirle ve bu güzel kulüple bu büyük taraftarla güzel anılar biriktirdim. O zaman başarılması zor bir görevi yerine getirmiştik. Bu geldiğimiz dönemde çok zor bir göreve gelmedik açıkçası. O yüzden benden önceki meslektaşım, ağabeyim Recep Uçar’a teşekkür ediyorum. Bize iyi bir takım bıraktı. Puan ve fiziksel olarak iyi bir pozisyonda takım bıraktı. Bundan sonra bizim hedefimiz hem puansal hem sıralama hem de fiziksel olarak bu takımı daha yukarılara çekebilmek. Bunu yaptığımız takdirde bu büyük şehrin uzun yıllardır beklediği rekabetçi takım, Avrupa için yarışan, Avrupa’ya gidecek ve Avrupa’da oynayan takım gerçekleşebilir. Bunu oluşturabiliriz. Öncelikle Konyaspor’da olmak bir ayrıcalık. O yüzden bana bu görevi layık gören sayın Başkanımız Ömer Atiker ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum."

7 MAÇ VE YÖNETİMİN KARARI

Konyaspor, Çağdaş Atan yönetiminde 7 maçta da galibiyet alamadı. Yeşil beyazlı takım bu maçlarda 4 beraberlik alırken, 3 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

Konyaspor yönetiminin Eyüpspor maçından sonra teknik direktör Çağdaş Atan'la ayrılık kararı aldığı ileri sürüldü.

Resmi açıklamanın bugün yapılacağı iddia edildi.