Havada uçtu yerde kaydı kadın hakem dehşete kapıldı: Özür diledi

Japonya'nın Kobe kentinde oynanan voleybol maçında voleybolcu Yuji Nishida (26), öyle kötü servis attı ki, top yön değiştirerek kenardaki kadın hakemin kafasına çarptı.

Kadın hakem neye uğradığını anlayamadı ama sonra Nishida'yı görünce önce dehşete kapıldı.



Çünkü Nishida havca uçarak kadın hakeme doğru geliyordu. Sonra yere düştü, kayarak yoluna devam etti ve kadın hakemin tam önünde durarak kafası yerde özür diledi.



Hakem önce dehşete kapıldıysa da sonra şaşkınlığını gizleyemedi.

Nishida bu sırada dizlerinin üstüne kalkarak kadın hakemin önünde defalarca kez eğildi.



Kadın hakem de bunun üzerine voleybolcunun önünde eğilerek özrünü kabul ettiğini belirtimiş oldu.

DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Olayın görüntüleri ve fotoğrafları kısa sürede dünyada yayıldı ve gündem oldu.

Guardian'ın haberine göre Osaka Bluteon takımının kaptanı olan Nishida, yıldızlar karması maçında en değerli oyuncu seçildi. Takımı da maçı 3-0 kazandı.

TRT'ye voleybol isyanı: Spikerlere dayanamadılar

Nishida'nın bu hareketirirn, geleneksel bir Japon özür ve yalvarma biçimi olan dogeza olarak bilindiği de haberde yer aldı.

Dogezanın genellikle derin pişmanlık anlarında veya güçlü bir saygı gösterisinde kullanıldığı da ifade edildi.