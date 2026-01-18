Hasan Şaş yayında çok sinirlendi: Galatasaray'ın nasıl tehdit edildiğini açıkladı

Hasan Şaş yayında çok sinirlendi: Galatasaray'ın nasıl tehdit edildiğini açıkladı
Yayınlanma:
Eski futbolcu Hasan Şaş, Galatasaray'da Lucas Torreira'nın menajerinin yaptığı açıklamalara sert çıktı. Şaş, "Galatasaray'ı kimse tehdit edemez" dedi.

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından

SporON Youtube kanalında konuşan Hasan Şaş, Lucas Torreira ve menajeri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uruguaylı futbolcunun, Galatasaray’ı adeta tehdit ettiğini vurgulayan Hasan Şaş, sert ifadeler kullandı.

Hasan Şaş’ın konuşması şu şekilde:

Torreira'nın menajeri açıklama yaptı değil mi? Bu açıklamayı niye yapıyor? Ben nasıl Barış Alper Yılmaz'a konuştuysam, Barış'a kendini yanlış yönlendirmeye çalışan menajerler var diye konuştuysam, buna da konuşurum. Bu konuşmaları niye yapıyor? Çünkü Torreira'nın yedeği yok. Yani senin öyle bir yedek kulüben olacak ki, böyle bir açıklama mı yapıyor, 'Al git' diyeceksin. İşte büyük takım budur. Büyük takımı kimse tehdit edemez. Büyük takımı tehdit edecek pozisyona kimse getiremez, ne Galatasaray Kulübü Başkanı getirir, ne yöneticisi getirir, ne de taraftarı getirir, ne de başka bir şey getirir.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK”

Bir tane menajer çıkacak, 2028'e kadar kontratlı olan oyuncu için 'Burada mutsuz' diyecek ve sen buna aksiyon alamayacaksın. Niye alamıyorsun? Çünkü senin yedek kulüben yok. Galatasaray'ı hiçbir oyuncu veya menajeri tehdit edemez. Biz Galatasaray'la doğduk, onunla büyüyoruz, biz hep onun peşindeyiz, onun için herkes haddini bilecek. Kimsin sen ya? Kimsin ulan sen? Bu açıklamayı git, kulüp başkanıyla randevu al, adam gibi otur, adam gibi söyle. Sende art niyet var.

lucas-torreira-555180.webp

“GALATASARAY’I KİMSE TEHDİT EDEMEZ”

Galatasaray'ı kimse tehdit edemez. Herkes haddini bilecek. Menajere bak sen. Ne güzel dünya. 'Torreira motivasyonunu kaybetti' diyor. Allah Allah sen mi biliyorsun? Bence hiç kaybetmemiş, gayet de iyi oynuyor. Derdi başka. Çünkü her menajer oyuncusunu en azından 4-5 kez yerinden oynatmak ister. Neden? Çünkü her gittiği takımda taze para alır. Ama ben bunlara kızmıyorum, bunları bu hale getirenlere kızıyorum.

TORREIRA'NIN MENAJERİ NE DEMİŞTİ?

Lucas Torreira'nın menajeri Bentancur, "Lucas Torreira biraz moralsiz, motivasyonunu kaybetti ve evine daha yakın olmak istiyor. Atletico Paranaense, ona Galatasaray'da aldığı maaşın aynısını ödemek için büyük çaba sarf ediyor" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

