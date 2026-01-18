Sadettin Saran'dan Galatasaray'ın beraberliği için açıklama


Kestel Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret eden Sadettin Saran, Galatasaray maçından sonra ayrı bir heyecan duyduklarını dile getirdi.

Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Alanya Oba Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

“Her Deplasman Bir Okul" projesine devam eden sarı-lacivertlilerde başkan Sadettin Saran ve beraberindekiler, Kestel Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret etti.

"AYRI BİR HEYECAN VAR"

Ziyaret sırasında Galatasaray’ın Gaziantep FK karşısında aldığı beraberliğe de değinen Sadettin Saran, "Dünkü sonuçtan sonra ayrı bir heyecan var" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN BÜYÜK KEYİF ALIYORUZ"

Sadettin Saran ziyaretleri için ise "Ben ve ekibim her deplasmana büyük bir heyecanla gidiyoruz. Bugün ayrı bir heyecan var tabii dünkü sonuçtan sonra. Bu heyecanın büyük bir kısmı, inanın bana, çocuklarla buluşacağımız için de. Sizlerle bir araya gelmek bizi çok mutlu ediyor, bize moral veriyor. Bizim başlattığımız en güzel projelerden birisi, her deplasmanda bir okul projesi. Biz bundan büyük keyif alıyoruz” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

