Fenerbahçe'nin planı gündem oldu: Alman kulüpleri de katılacak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, aldığı kararla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertler ,A takım oyuncularının maaşlarından yüzde 1'lik kesinti yapılacağını ve bu tutarın dezavantajlı çocuklar için kullanılacağını duyuru.

Ayrıca yapılacak transferlerde bu kuralın şart koşulacağı ve kabul etmeyen isimlerin transfer edilmeyeceği belirtildi.

BUNDESLIGA EKİPLERİ DE KATILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Fenerbahçe’nin bu kararı Avrupa’da yankı uyandırırken ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sky Sport’un haberine göre; Bundesliga ekipleri bu projeye katılmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: