Harikasınız: Bir devi yıktınız

Dünya sporunda gururumuz olan voleybolda bir büyük zafer de Eczacıbaşı Dynavit kazandı.

Temsilcimiz, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında sahasında İtalyan voleybolunun devlerinden Numia Vero Volley Milano ile karşılaştı.

Baştan sonra büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede ilk seti takımımız 25-21 önde tamamladı.

Sonraki 2 sette ise İtalyan takımı 25-20 ve 25-22 üstünlük kurdu.

SÜPER JACK DAMGA VURDU

Maçı bırakmayan Eczacıbaşı Dynavit, 25-22 ile durumu 2-2'ye getirdi.

Ve geçilen karar setini de 15-13 önde bitiren temsilcimiz, maçı 3-2 kazandı.

Maça 21 sayı ile damja vuran Sinead Jack-Kısal seçildi maçın oyuncusu da seçildi.

Eczacıbaşı Dynavit, zorlu maçta şu oyuncularla mücadele etti:

Yaprak, Jack, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L) (Dilay, Meliha, Smrek, Boden, Maglio, Bengisu)