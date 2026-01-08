Harikasınız: Bir devi yıktınız

Yayınlanma:
Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit harika bir galibiyet aldı. Temsilcimiz, İtalyan voleybolunun devlerinden Numia Vero Volley Milano'yu yıktı.

Dünya sporunda gururumuz olan voleybolda bir büyük zafer de Eczacıbaşı Dynavit kazandı.
Temsilcimiz, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında sahasında İtalyan voleybolunun devlerinden Numia Vero Volley Milano ile karşılaştı.

whatsapp-image-2026-01-08-at-10-28-13.jpeg

Baştan sonra büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede ilk seti takımımız 25-21 önde tamamladı.

Sonraki 2 sette ise İtalyan takımı 25-20 ve 25-22 üstünlük kurdu.

SÜPER JACK DAMGA VURDU

Maçı bırakmayan Eczacıbaşı Dynavit, 25-22 ile durumu 2-2'ye getirdi.

whatsapp-image-2026-01-08-at-10-18-17.jpeg

Ve geçilen karar setini de 15-13 önde bitiren temsilcimiz, maçı 3-2 kazandı.
Maça 21 sayı ile damja vuran Sinead Jack-Kısal seçildi maçın oyuncusu da seçildi.

whatsapp-image-2026-01-08-at-10-28-38.jpeg

Eczacıbaşı Dynavit, zorlu maçta şu oyuncularla mücadele etti:
Yaprak, Jack, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L) (Dilay, Meliha, Smrek, Boden, Maglio, Bengisu)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

