Hakan Bilal Kutlualp Fenerbahçe'yi kurtaracak formülü açıkladı

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen yüksek divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Kutlualp, reddedilen maddelerin üyelere daha anlaşılır şekilde anlatılması gerektiğini dile getirdi.

Yaşanan gerginliğin Fenerbahçe'ye yakışmadığını vurgulayan Kutlualp, "Birbirimize tahammül edelim. Sevmesek bile saygı duyalım. Neticede Fenerbahçe'yi seviyoruz. Sayın Saran ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum, zor bir görev devraldılar. İşleri kolay değil, hepimizin onların yanında olmamız gerektiğine inanıyorum. Mesele Saran'ın meselesi değil, Fenerbahçe'nin meselesi. Geçmişteki haksızlıkları çok konuştuk, bunlar bitmedi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım yanına geldi Ali Koç oturuşunu bile değiştirmedi!

Sadettin Saran'ın tüm Fenerbahçelilerin başkanı olduğunu anlatan Kutlualp, "Murat bey geçmeyen maddeleri okudu, kendisinin uzmanlık alanı. Biz sıradan vatandaşların anlayacağı şekilde biraz daha açarsanız iyi olur. Genelde şöyle bir izlenim ediniliyor. Tüm Fenerbahçe kongresi buna onay vermek istiyor çünkü kulübün önünün açılması lazım. Paranın bir yere götürülecek hali yok, daha önceki yönetimler gibi bu kulübe harcanacak. Bu paralar ne zaman nasıl değerlendirilecek bunları bize lütfen anlayacağımız şekilde anlatın." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin bankalar birliğinden çıkamamasına ilişkin eleştiride bulunan Kutlualp, "26 Nisan'da burada o zamanki başkan vekilimiz Erol Bilecik bey müjde vermişti. Bir dahaki toplantımızda bize bankalar birliğinden çıkacağız demişti. 26 temmuza kadar yani. Buna mali bağımsızlık demişti. Benim mali bağımsızlık anlayışım daha farklı kimseye muhtaç olmayan demek benim için." değerlendirmesinde bulundu.

Hisse senedi satışlarına ilişkin ise Kutlualp, "Fenerbahçe dinamik bir camia. Ramak kaldı çıkmamıza dendi daha sonra. Hamdi Bey'den duydum 'kasım ayında bu bankalar birliğinden çıkılacak' dendi. Niye çıkamadık, evdeki hesap çarşıya neden uymadı. Geçen gün Saran Bey'in bir söylemi oldu. Seçimden dolayı bir nakit akışında sıkıntılar doğmuş, seçimden dolayı harcamalar olmuş. Muhtemelen transferlerdir. Ben Fenerbahçe camiasının her zorlukla baş edebileceğini, her zaman bu ligi domine edebileceğini, başarabileceğini her şeye rağmen altından kalkabileceğimize inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Olağanüstü Genel Kurul öncesinde maddelerin herkesin anlayacağı şekilde anlatılması gerektiğine vurgu yapan Kutlualp, sözlerini şöyle tamamladı: