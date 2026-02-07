Hacıosmanoğlu'nun veda edeceği tarihi açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sağlığı ile ilgili bir problem yaşamış, hastanede operasyon geçirmişti.

Gazeteci Cemal Ersen, "Futbol bu ülkede aklı başında her insanı hasta eder" diyerek, rahatsızlığın nedenini anlattı. Ersen, Hacıosmanoğlu'nun görevi bırakabileceği tarihi de açıkladı.

Hacıosmanoğlu'nun yeni yılda iki önemli operasyon geçirdiğini, damarlarındaki probleme müdahale edildiğini belirten Ersen, Milliyet'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

İKİ KAT HIZLI YIPRANIRSINIZ!

"Futbol bu ülkede aklı başında her insanı hasta eder. Hele direksiyonun başında oturuyorsanız iki kat hızlı yıpranırsınız.

Hacıosmanoğlu’nun en büyük hayali, A milli takımın Dünya kupasına katılması kuşkusuz.

Ay-yıldızlı ekibin önünde play-off maçları var, aşarsa ver elini Amerika.

Heyecanlı, stresli, bir o kadar da zorlu geçecek her aşaması.

İşler iyi giderse hissiyatım odur ki, İbrahim Hacıosmanoğlu 2027 yılı temmuz ayını beklemeden dünya kupasında alacağımız güzel bir dereceyle veda edebilir TFF başkanlığına.

Hacıosmanoğlu’nun 2 yılda futbolun sorunlarıyla fazla dertlendiğini ve yorulduğunu düşünüyorum.

Peki; Dünya kupası macerası kötü sonuçlanırsa ne olur?

Aynı gerekçe geçerli olmakla birlikte, ona direnç katacak, ayakta tutacak yeni bir motivasyon arayacaktır.

Sonuçta her şeyin başı sağlık. Başkan zamanı gelince en doğru kararı verecektir eminim."