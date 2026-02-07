Hacıosmanoğlu'nun veda edeceği tarihi açıkladı

Hacıosmanoğlu'nun veda edeceği tarihi açıkladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görevi ne zaman bırakabileceğini Cemal Ersen açıkladı. Ersen, "Hacıosmanoğlu’nun 2 yılda futbolun sorunlarıyla fazla dertlendiğini ve yorulduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sağlığı ile ilgili bir problem yaşamış, hastanede operasyon geçirmişti.
Gazeteci Cemal Ersen, "Futbol bu ülkede aklı başında her insanı hasta eder" diyerek, rahatsızlığın nedenini anlattı. Ersen, Hacıosmanoğlu'nun görevi bırakabileceği tarihi de açıkladı.

Adanaspor'luları ayağa kaldıran gelişme: Hacıosmanoğlu ile görüştüAdanaspor'luları ayağa kaldıran gelişme: Hacıosmanoğlu ile görüştü

Hacıosmanoğlu'nun yeni yılda iki önemli operasyon geçirdiğini, damarlarındaki probleme müdahale edildiğini belirten Ersen, Milliyet'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

İKİ KAT HIZLI YIPRANIRSINIZ!

"Futbol bu ülkede aklı başında her insanı hasta eder. Hele direksiyonun başında oturuyorsanız iki kat hızlı yıpranırsınız.
Hacıosmanoğlu’nun en büyük hayali, A milli takımın Dünya kupasına katılması kuşkusuz.
Ay-yıldızlı ekibin önünde play-off maçları var, aşarsa ver elini Amerika.
Heyecanlı, stresli, bir o kadar da zorlu geçecek her aşaması.
İşler iyi giderse hissiyatım odur ki, İbrahim Hacıosmanoğlu 2027 yılı temmuz ayını beklemeden dünya kupasında alacağımız güzel bir dereceyle veda edebilir TFF başkanlığına.
Hacıosmanoğlu’nun 2 yılda futbolun sorunlarıyla fazla dertlendiğini ve yorulduğunu düşünüyorum.
Peki; Dünya kupası macerası kötü sonuçlanırsa ne olur?
Aynı gerekçe geçerli olmakla birlikte, ona direnç katacak, ayakta tutacak yeni bir motivasyon arayacaktır.
Sonuçta her şeyin başı sağlık. Başkan zamanı gelince en doğru kararı verecektir eminim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
Spor
Rüştü Reçber'in oğlunu Emre Belözoğlu aldı
Rüştü Reçber'in oğlunu Emre Belözoğlu aldı
Fenerbahçe Antalyaspor'dan 5 transfer birden yaptı
Fenerbahçe Antalyaspor'dan 5 transfer birden yaptı