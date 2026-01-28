Hacıosmanoğlu'nun Süper Lig'den düşürmek istediği takımı açıkladı: Hakemleri kullanıyor

Gazeteci Recep Çınar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili olay yaratacak iddialarda bulundu.

Çınar, Konya Yenigün'deki yazısında, "Türk futbolunda, daha doğrusu Konyaspor üzerinde trajikomik bir tiyatro oyunu oynanıyor, bu oyunu sahneye koyan, yöneten ve oynayanlar TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakemler" diye yazdı.

"DÜŞMANLIĞININ EN ÖNEMLİ NEDENİ!"

Çınar, yazısında özetle şu ifadeleri kullandı:

"TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Baykan’a olan hırsından dolayı Konyaspor’a düşman kesildi ve Konyaspor’u küme düşürmek için MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakemleri kullanıyor! Bu kesin.

Konyaspor'un kaptanı Gaziantep’te yapılan tezahürata hiç şaşırmadı

Bu İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Konyaspor’a olan düşmanlığının en önemli sebeplerinden birisi TFF’nin Genel Kurulunda Mehmet Baykan’ın Divan Başkanlığındaki tavrı, daha doğrusu Mehmet Büyükekşi’yi desteklemesi ve Mehmet Baykan’ın bu desteğine rağmen secimi kazanan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Konya’ya ve Konyaspor’a kin beslemesi!

Konya ve Konyaspor’a düşmanca bir tavır sergileyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun hem İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya, hem de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a rağmen, Konya ve Konyaspor’a nasıl bir kin besliyor, anlamak mümkün değil!

İsmi bahis olayları ile yıpranan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun diğer bir ipi Ali Yerlikaya Bakanımızın elinde değil mi?

Konya ve Konyaspor bu kadar mı sahipsiz? Sadece Konya ve Konyaspor’a değil, Süper Lig hakemimiz olan Dr. Raşit Yorgancılar’a da resmen zulüm eden TFF ve MHK Başkanından söz ediyorum! Suyun başındaki Hacıosmanoğlu ile Gündoğdu’nun, Konya Bölgesi hakemi olduğu için, Raşit Yorgancılar’a düşmanca bir tavır sergilemelerini anlamamak için kör, sağır ya da dilsiz olmak lazım!

"KADİR SAĞLAM ÖDÜLLENDİRİLİYOR"

Konyaspor’u Gaziantep maçında lime lime doğrayan maçın hakemi ertesi gün oynanan Sakaryaspor-Bodrumspor maçında VAR hakemi olarak görev yaptı, iyi mi? Anlayacağınız, Konyaspor’u doğrayan, Konyaspor’un haklarını gasp eden Kadir Sağlam, TFF ve MHK Başkanı tarafından ödüllendiriliyor!

Niye mi? Verdikleri görevi iyi yaptıkları için…

Şimdi sıkı durun…

TFF Birinci Lig’in 22’nci haftasında Sivasspor ile Amedspor arasında oynanan maç sonrası VAR’da görev yapan Alper Çetin ve AVAR’da bulunan Serkan Çimen hatalarından sonra görevlerinden istifa ediyorlar…

Ya da ettiriliyorlar!

Bilemem…

Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, TFF’nin ikinci adamı Mecnun Otyakmaz’la görüştüğünü ifade ediyor ve Sivasspor-Amedspor maçında görev yapan VAR hakemi Alper Çetin ile AVAR hakemi Serkan Çimen görevi bırakıyorlar!

İyi mi?

“Helal olsun Sivasspor Başkanı ve Mecnun Otyakmaz’a” demekten başka ne denilebilir…

Sivaslılar, anında görüntü yaparlarken, Konya ve Konyaspor bu kadar mı sahipsiz?"