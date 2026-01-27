Konyaspor'un kaptanı Gaziantep’te yapılan tezahürata hiç şaşırmadı

Yayınlanma:
Süper Lig'de topladığı 19 puanla küme düşme hattında yer alan Konyaspor'da takım kaptanı Adil Demirbağ, Gaziantep maçında yaşananları anlattı. Tribünlerden yükselen "Konyaspor kümeye" tezahüratı için Adil "Hiç orasında değiliz" yorumunda bulundu.

Süper Lig'de zor günler geçiren Konyaspor alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.
Tümosan Konyaspor’un başarılı stoperi Adil Demirbağ, Gaziantep FK deplasmanında alınan 1-1’lik beraberlik sonrası konuştu.
Takımın geçen haftaki kötü performansı telafi etmek istediğini belirten Demirbağ, “3 puan için gelmiştik ama zor bir deplasmanda 1 puan da kötü değil. 1 puan, 0 puandan iyidir” dedi.

"KONYASPOR KÜMEYE" TEZAHÜRATLARI

Gaziantep’teki “Konyaspor kümeye” tezahüratlarına da değinen Adil Demirbağ şu ifadeleri kullandı:

  • Bazı stadyumlarda ‘Konyaspor kümeye’ diye bağırılıyor ama biz hiç orasında değiliz.
  • Konyaspor her zaman en iyi şekilde ligde en üst sıralarda olacaktır.
  • Bundan emin olsunlar.

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Deneyimli futbolcu deplasmanda takımı yalnız bırakmayan taraftarlara “Hiç susmadılar” sözleriyle teşekkür etti. Adil, son 30 dakikada verilen mücadeleyi övdü. Yeni transfer Kramer’in attığı ‘hoş geldin’ golüne ayrıca değinen Konyaspor kaptanı yıldız oyuncuyu tebrik etti.

GÖZLER BEŞİKTAŞ MAÇINDA

Demirbağ, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş maçına odaklandıklarını belirterek, “O maçı kazanmak için sahaya çıkacağız” dedi.

