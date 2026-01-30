Hacıosmanoğlu tam saat 15.39'da kimi aradı ve ne istedi? "Kellem gitse bile" diyerek açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Konyaspor'la ilgili bir yazısındaki iddialar üzerine gazeteci Recep Çınar'ı aradığı ve çarpıcı ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Gazeteci Recep Çınar, yaptığı görüşmeyi Konya Yengün'de ayrıntılarıyla anlattı.

Hacıosmanoğlu'nun Süper Lig'den düşürmek istediği takımı açıkladı: Hakemleri kullanıyor

“TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Baykan’a olan hırsından dolayı Konyaspor’a düşman kesildi ve Konyaspor’u küme düşürmek için MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakemleri kullanıyor!” diye bir cümle ile girdiğim yazının devamında, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Konyaspor’a olan düşmanlığının en önemli sebeplerinden birisinin, TFF’nin Genel Kurulunda Mehmet Baykan’ın Divan Başkanlığındaki tavrının Mehmet Büyükekşi’den yana göstermesinin altını çizmiş, dolayısıyla da İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bu nedenle Konya’ya ve Konyaspor’a “şaşı” baktığını vurgulamıştım" diyen Çınar, şöyle devam etti:

“Mehmet Baykan’ın üzerinden Konyaspor’u doğruyorlar” başlıklı yazıma ulaşan ya da bu yazı dolayısıyla haberdar edilen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Çarşamba günü saat 15.39'daa beni aradı, selam-kelam faslından sonra nazik bir şekilde konuya girdi…

“Ağır Abi” görünümlü İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Konya ve Konyaspor noktasındaki hem üslup olarak, hem de tavır olarak kurduğu cümleler beni biraz utandırdı…

Allah şahit, ben biraz daha sert yapacağını düşünürken, konuşmaları ve ses tonu ile beni mahcup etti…

Eğriye eğri, doğruya doğru…"

"KONYA BENİM KENDİ ŞEHRİM GİBİ"

Hacıosmanoğlu'nun kendisine, “Benim Mehmet Baykan’la asla bir sorunum yok. Kaldı ki, onunla bir sorunum olsa bile Konya ve Konyaspor’u bu işe neden alet edeyim. Konya şehri benim kendi şehrim gibi, benim sevdam diyebileceğim, dostlarımın olduğu bir şehir. Ben Murat Kurum Bakanımızı da Ali Yerlikaya Bakanımızı da seven bir insanım. Ama, benim kendilerinden herhangi bir beklentimin olması söz konusu bile olamaz” dediğini aktaran Recep Çınar, şunları da ekledi:

"Yaklaşık 15 dakikalık konuşma içerisinde farklı konuları da değindik…

Açıkçası İbrahim Başkanın, beni arayıp sitem edeceğini hesaba katmamıştım…

Aranacağımı beklemiyordum…

Başkanın, sitemlerinde haklı tarafları var mı?

Var…

Benim Gaziantep FK maçının VAR hakemi Özgür Yankaya ile maçı yönete(meye)n Kadir Sağlam’a sitemlerimde haklı olduğum gibi…"

"GÖVDEMİN ÜSTÜNDEN KELLEM GİTSE BİLE!.."

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker'le olan görüşmesini de anlatan Çınar, "Ömer Atiker’in İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili düşüncelerini saygıyla karşıladım… Hacıosmanoğlu’na bazı konularda hak vermekle beraber, Gaziantep maçındaki hakemlerin hatalı değil, kötü niyetli olduklarını ifade ettim, yazımda… Kim ne derse desin, bu konuda geri adım atmam, özellikle VAR’daki Özgür Yankaya’nın ama güdümlü, ama güdümsüz ve fakat kesinlikle kötü niyetli olduğunu düşünüyorum! Benim düşüncem böyle…

Gövdemin üzerindeki kellemin gideceğini bilsem de, bu düşüncemden vazgeçmeyeceğim ve Özgür Yankaya’nın Konyaspor maçlarında görev almaması için yöneticilerin bir gürültü çıkarmasını arzu ediyorum…

3 milyon nüfusu olan, bu ülkenin ekonomisine önemli bir katkı koyan Konya’nın kaderiyle oynamak bu kadar ucuz olmamalı" ifadelerini kullandı.