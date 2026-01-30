Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ameliyat olduğu belirtildi.

Hacıosmanoğlu'nun Odatv'deki habere göre; Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde operasyon geçirdiği ifade edildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Hacıosmanoğlu'nun 2017 yılında aort damarında yaşadığı sorun nedeniyle hastanede tedavi gördüğünün hatırlatıldığı haberde, geçtiğimiz günlerde de kalbindeki sorun nedeniyle Academic Hospital'de tedavi altına alındığı iddia edilmişti.

Ancak bu haber daha sonra doğrulanmamıştı.

Bu ke ise İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde aort damarı genişlemesi nedeniyle ameliyat olduğu öğrenildi.

Hacıosmanoğlu'nun yapılan kontrollerin ardından aort damarında genişleme tespit edilmesi üzerine operasyon geçirdiği belirtildi.

Haber TS'ye göre ise Hacıosmanoğlu'nun kalp damarlarına iki stent takıldığı ileri sürüldü.