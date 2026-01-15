Gururumuzsun Zeynep! Avustralya'da ana tabloda

Gururumuzsun Zeynep! Avustralya'da ana tabloda
Yayınlanma:
Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta elemelerin final turunda Rus rakibini yenerek adını ana tabloya yazdırdı.

Tenisteki gururumuz Zeynep Sönmez, başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Zeynep, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta elemelerin final turunda karşılaştığı Rus Anastasia Gasanova'yı 2-0 yenerek ana tabloya yükseldi.

Zeynep Sönmez'den Tarihi Zafer: İkinci Turda Rakibi Wang Xinyu - Eurosport
Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki 23 yaşındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki final turu maçında, klasmanın 212. sırasındaki Gasanova ile karşılaştı.

1 SAAT 29 DAKİKADA 2-0 KAZANDI

Milli tenisçi, 1 saat 29 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak 2025'ten sonra bir kez daha Avustralya Açık ana tablosuna girdi.

Zeynep Sönmez dünya 12.'sini tanımadıZeynep Sönmez dünya 12.'sini tanımadı

23 yaşındaki tenisçimiz gözünü ilk tur maçlarına çevirdi.
2026 Avustralya Açık ilk tur maçları 18 Ocak Pazar günü başlayacak.

Kaynak:AA

Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
Spor
Zehra Güneş aylar sonra itiraf etti: Benim hiç böyle bir evim olmadı
Zehra Güneş aylar sonra itiraf etti: Benim hiç böyle bir evim olmadı
Porto maçı bitti: Mourinho alay konusu oldu
Porto maçı bitti: Mourinho alay konusu oldu
Talisca transfer kararını duyurdu
Talisca transfer kararını duyurdu