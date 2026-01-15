Gururumuzsun Zeynep! Avustralya'da ana tabloda
Tenisteki gururumuz Zeynep Sönmez, başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Zeynep, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta elemelerin final turunda karşılaştığı Rus Anastasia Gasanova'yı 2-0 yenerek ana tabloya yükseldi.
Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki 23 yaşındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki final turu maçında, klasmanın 212. sırasındaki Gasanova ile karşılaştı.
1 SAAT 29 DAKİKADA 2-0 KAZANDI
Milli tenisçi, 1 saat 29 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak 2025'ten sonra bir kez daha Avustralya Açık ana tablosuna girdi.
23 yaşındaki tenisçimiz gözünü ilk tur maçlarına çevirdi.
2026 Avustralya Açık ilk tur maçları 18 Ocak Pazar günü başlayacak.
Kaynak:AA