Göztepe en yakın rakibine giden futbolcunun boşluğunu hemen doldurdu

Süper Lig’de ara transfer döneminin son günlerinde en hareketli kulüplerden biri Göztepe oldu.

Avrupa kupaları yarışındaki rakibi Beşiktaş’a Junior Olaitan’ı gönderen sarı-kırmızılılar, aynı gün Bulgar futbolcu Filip Krastev’i kadrosuna kattı.

Süper Lig'de 4. sırada yer alan Göztepe 5. sıradaki rakibi Beşiktaş'a en önemli oyuncusunu vererek büyük bir kayıp yaşamıştı. İzmir temsilcisi Olaitan'ın boşluğunu çabuk doldurdu.

TRANSFERİN DETAYLARI:

Junior Olaitan:

Sezon başında Grenoble’dan 850 bin Euro’ya transfer edilmişti.

Süper Lig’de 17 maçta gösterdiği performansla değerini artırdı.

5+1 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş’a satıldı.

Bu satış, Göztepe’ye sadece 6 ayda büyük bir finansal kazanç sağladı.

Ayrılığın perde arkasında Olaitan’ın disiplinsiz davranışları ve sakatlık döneminde Benin Milli Takımı’na gitmesi gibi faktörler olduğu öğrenildi.

Filip Krastev kimdir?

Filip Krastev Bulgaristan Milli Takımı oyuncusu, 24 yaşında ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

Başarılı oyuncu bonservisi Belçika ekibi Lommel SK’da, son olarak Championship takımı Oxford United forması giydi.

Sezon sonuna kadar kiralık olarak Göztepe’de oynayacak.

2021-22 sezonunda Levski Sofya ile Bulgaristan Kupası kazandı.

Teknik direktör Stanimir Stoilov’un eski öğrencisi olması transferde belirleyici oldu.

Musah Mohammed:

Daha önce Ankaraspor, Eyüpspor ve Bodrum FK formaları giyen Ganalı orta saha ile de 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sport Republic yönetimi ve transfer politikası:

Göztepe, Sport Republic yönetimi altında transferlerden ciddi gelir elde etmeye devam ediyor.

Daha önce Romulo’yu 20+5 milyon Euro’ya RB Leipzig’e satarak Türk futbolunun rekor transferlerinden birine imza atmıştı.

Emersonn ve Tijanic gibi isimlerden de önemli gelirler sağlandı.

Dennis, Juan, Taha ve Arda Okan için gelen teklifler ise beklentileri karşılamadığı için reddedildi.