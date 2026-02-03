Beşiktaş Olaitan transferini açıkladı

Yayınlanma:
Beşiktaş, Göztepe'den Junior Olaitan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Beninli orta saha, 3.5+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sağlık kontrolünden geçirmek ve transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul’a getirdiği Junior Olaitan’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

JUNIOR OLAITAN İMZAYI ATTI

Beşiktaş’tan yapılan açıklamaya göre oyuncuyla, 3.5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Junior Olaitan’ın nihai transferi hususunda Göztepe A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Junior Olaitan’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.

Sabahat Akkiraz Kante transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladıSabahat Akkiraz Kante transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı

19 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ

Bu sezon Göztepe formasıyla 19 maçta forma giyen Beninli orta saha, 997 dakika sahada kaldı. Olaitan bu sürede 2 gol kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

