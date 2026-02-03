Sabahat Akkiraz Kante transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı

Sabahat Akkiraz Kante transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı
Yayınlanma:
Al Ittihad'ın belgeleri yanlış ve geç yüklemesi nedeniyle N'Golo Kante transferinde pürüz çıkarken ilginç bir iddia geldi. Yaşananlara dair bir paylaşım yapan Sabahat Akkiraz, iptal edilen Süper Kupa finali hatırlattı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Al Ittihad forması giyen N’Golo Kante için anlaşmaya varsa da renklerine katmayı başaramadı.

BELGELERİ GEÇ YÜKLEDİLER

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre Arap kulübünün belgeleri geç yüklemesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

Her ne kadar tarafların durumu çözmek için görüşme halinde olduğu belirtilse de henüz resmi bir açıklama geldi.

whatsapp-image-2026-02-03-at-23-16-38.jpeg

“SÜPER KUPA’DA YAŞANANLARIN İNTİKAMINI MI ALIYORLAR”

Yaşananlar sonrası Al Ittihad tepkilerin hedefi haline gelirken müzisyen ve siyasetçi Sabahat Akkiraz’dan ilginç bir iddia geldi.

Akkiraz sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Arpaların bu tutumunun iptal edilen Süper Kupa ile ilgili olabileceğini belirtti. Akkiraz paylaşımında “Suudi Arabistan’dan alınacak ve gönderilecek futbolcular için yaşanan sıkıntının kaynağı Fenerbahçe olmak mı? Süper Kupa’da yaşananların intikamını mı alıyorlar” dedi.

Fenerbahçe'ye transferi olmayınca Al Ittihad'a rest çekti: N'Golo Kante'den flaş kararFenerbahçe'ye transferi olmayınca Al Ittihad'a rest çekti: N'Golo Kante'den flaş karar

NE OLMUŞTU?

29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan’da oynanacak olan Süper Kupa finali Arap yöneticilerin 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' pankartı ve Mustafa Kemal Atatürk tişörtlerine izin vermemesi nedeniyle saatler kala iptal edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

