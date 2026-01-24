Göztepe 3-2 kazandı

Yayınlanma:
Vodafone Sultanlar Ligi'nde Göztepe deplasmanda THY'yi 3-2 yendi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Göztepe, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.
Bu sonuçla İzmir temsilcisi, ligdeki 5. galibiyetini elde etti, Türk Hava Yolları ise 9. kez mağlup oldu.

TÜRK HAVA YOLLARI-GÖZTEPE: 2-3

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Türk Hava Yolları: Bergmann, Bahar Akbay, Nicoletti, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Alondra, Büşra Kılıçlı)

Göztepe: Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Bajema, Haneline, Atkinson, Ezgi Bektaş (Bihter Dumanoğlu, Nehir Kurtulan, İlayda Uçak, Eda Kafkas, Rotar, Hande Sunar, Scuka, Ceren Kapucu)
Setler: 25-15, 23-25, 25-23, 20-25, 13-15
Süre: 139 dakika (23, 32, 31, 32, 21)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

