Göztepe 3-0 kazandı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Göztepe, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Göztepe konuk ettiği rakibi karşısında ilk 2 sette zorlansa da son seti rahat kazandı.
Sarı kırmızılı takım salondan 3-0 galip ayrıldı.
GÖZTEPE - AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Caner Çildir, Gani Arslan
Göztepe: Ezgi Bektaş, Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gokbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazli Eda Kafkas, Rotar, Ceren Kapucu)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Sekerci, Beliz Başkır, Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Mijatovic (Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Tikhomirova, Hilal Kocakara)
Setler: 26-24, 25-23, 25-18
Süre: 99 dakika