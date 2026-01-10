Göztepe 3-0 kazandı

Göztepe 3-0 kazandı
Yayınlanma:
Vodafone Sultanlar Ligi'nde Göztepe, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u set vermeden yendi.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Göztepe, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Göztepe konuk ettiği rakibi karşısında ilk 2 sette zorlansa da son seti rahat kazandı.

Son maçını 9-1 kazanan Göztepe'nin yeni rakibi belli olduSon maçını 9-1 kazanan Göztepe'nin yeni rakibi belli oldu

Sarı kırmızılı takım salondan 3-0 galip ayrıldı.

GÖZTEPE - AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Caner Çildir, Gani Arslan

goztepe-aydin-buyuksehir-belediyespor-1108372-329049.jpg

Göztepe: Ezgi Bektaş, Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gokbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazli Eda Kafkas, Rotar, Ceren Kapucu)

goztepe-aydin-buyuksehir-belediyespor-1108366-329049.jpg

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Sekerci, Beliz Başkır, Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Mijatovic (Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Tikhomirova, Hilal Kocakara)

Setler: 26-24, 25-23, 25-18

Süre: 99 dakika

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Spor
Sadettin Saran maça gitti Fenerbahçe yıkıldı
Sadettin Saran maça gitti Fenerbahçe yıkıldı
Galatasaray'ın korktuğu başına geldi
Galatasaray'ın korktuğu başına geldi
Olimpiyat Stadı'nda derbi kaosu: Ortalık karıştı polis havaya ateş açtı
Olimpiyat Stadı'nda derbi kaosu: Ortalık karıştı polis havaya ateş açtı