Son maçını 9-1 kazanan Göztepe'nin yeni rakibi belli oldu
Göztepe lig öncesi son provasını yapacak. Urla'da Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren İzmir temsilcisi 9-1'lik Söke 1970 Spor galibiyeti sonrasında Bulgar ekibi CSKA 1948'le karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ikinci yarıya Avrupa kupalarına katılma hedefiyle başlayacak Göztepe, son provasını yarın yapacak. Devre arası hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren ve ilk özel maçında 3'üncü Lig temsilcisi Söke 1970 Spor'u 9-1 yenen Göz-Göz, yarın Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948'le karşı karşıya gelecek.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

İsonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda taraftara açık şekilde oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori bin 750, 2'nci kategori bin 250, 3'üncü kategori 900, 4'üncü kategori 700, 5'inci ve 6'ncı kategori ise 450 TL olarak açıklandı.

KALECİ ŞAMİL İZMİR YOLUNDA

Şu an Göztepe forması giyen Brezilyalı stoper Heliton'un eski takımı olan CSKA 1948'le yaz döneminde de hazırlık maçı oynayan Sarı - Kırmızılılar maçı 2-1 kaybetmişti. 19 Ocak Pazartesi günü Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Göztepe'de yeni transfer Brezilyalı golcü Guilherme Luiz de CSKA karşılaşmasında ilk kez görücüye çıkacak.goztepe-lig-oncesi-son-provasini-yapacak-1106129-328384-1.jpg
Transfer çalışmalarını da sürdüren Göztepe'nin Kayserispor'un kalecisi Mehmet Şamil Öztürk'le görüştüğü iddia edildi. Sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki file bekçisi için Kayserispor yönetimiyle de masaya oturduğu ifade edildi. Göztepe dış transferde orta saha Alexis Antunes ve golcü Guilherme Luiz'İ renklerine bağlamıştı.

Spor
