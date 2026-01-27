Görevi bir bıraktı bir geri döndü: Takımın 2 yakası 1 araya gelmedi

Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz'ın istifa edip, sonra da geri dönmesinden sonra eski günlerine hasret kaldı. Kırmızı siyahlı takım sonz 6 haftada galibiyete hasret kaldı.

Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz'ın istifa edip geri dönmesinin ardından eski günlerini aramaya başladı.

Yılmaz, aralık ayında "Bugün bana küfür ettiler, 'Takım neden oynamıyor?' dediler. İnsanlarda biraz kıymet bilmek olur. Önümüzdeki Rize ve Başakşehir maçlarının ardından burada olmayacağım. O maçlardan sonra burada olmayacağım, sonrasında helalleşeceğiz. O 2 maçı kazanıp yolumuza bakacağız. Bu karar mağlubiyetle alakalı değil, bu tepkileri ben ve oyuncularım hak etmedi. Bazen oyuncular gününde olmayabilir ama bu kadar tepki de normal değil. Biz bu takımı 0 puanla devraldık. Nereden nereye geldik. Eleştiriyi kabul ederiz bu kadarı fazla" ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra da istifa etmişti.
Burak Yılmaz sonra ikna edilip geri döndü ama Gaziantep FK, eski günlerine hasret kaldı.

6 MAÇTIR GALİP GELEMİYOR

Gaziantep FK, son 6 haftada galip gelemiyor.
Ligin 19. haftasını 25 puanla 8. sırada tamamlayan Gaziantep ekibi, 6 haftadır 3 puan alamıyor. Son galibiyetine ligin 13. haftasında 3-0'lık skorla deplasmanda Zecorner Kayserispor karşısında ulaşan kırmızı-siyahlılar, devam eden haftalarda sırasıyla Eyüpspor, Beşiktaş, Göztepe, Başakşehir, Galatasaray ve Konyaspor maçlarından sadece 3 puan toplayabildi.
Gaziantep FK, ligin 20. haftasında deplasmanda 1 Şubat Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

