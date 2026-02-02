Göreve öyle iddialı başladı ki! Takımı yenile yenile düşme hattına indi

TFF 1. Lig takımı Sakaryaspor'da 4 hafta önce göre teknik direktörlük görevine başlayan Hakan Kutlu, çok iddialı konuşmuştu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Sakaryaspor 4 haftada sadece 1 puan alabildi ve düşme hattına indi.

Hakan Kutlu, göreve başlarken, "Sakaryaspor, önemli bir futbolcu grubuna sahip. Bazen birliktelik sağlanamadığı zaman ne kadar iyi bir futbolcu olursanız olun, geçmişinizde ne kadar başarılı olursanız olun bunu sahaya yansıtamıyorsunuz. Futbolcularla ilk konuşmamız da bu oldu, o birlikteliği sağladığımız zaman bu futbolcu grubunun tüm eksikleri tamamlayabileceğini düşünüyorum. Birlikteliği hem taraftarlarla hem şehirle, teknik ekip ve yönetimle bu birlikteliği sağlayıp Sakaryaspor’u yakışan yerlere getireceğimize inanıyoruz" demişti.

4 MAÇTA 1 GOL ATTI 6 GOL YEDİ

Ama işler konuşulduğu gibi gitmedi.

Hakan Kutlu yönetimindeki Sakaryaspor, ilk maçında kendi sahasında Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Ardından Iğdır deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Kendi sahasında Bodrum FK'ya, son olarak da deplasmanda Boluspor'a 2-0'lık skorlarla yenildi.

Boluspor sahasında galip geldi

Ve sonuçta Sakaryaspor, TFF 1. Lig'de sondan 3. sıraya kadar indi. 23 maçta 23 puanla düşme hattının içinde kaldı.

KENDİSİ DE YARDIMCISI DA AYNI KONUŞTU

Hakan Kutlu, geçen hafta Bodrum FK'ya yenildikleri maçtan sonra şunları söylemişti:

"İkinci yarı aslında yine tam istediğimiz oyunu oynayamadık. Fiziksel anlamdaki sorunları atlatabilmemiz biraz süreç alıyor. Oyuncu anlamında sorunlarımız var, topun bizde kalması gereken yerler var... Fiziksel sorunlarımız olduğu için akan oyunda sıkıntı yaşıyoruz. Topun bizde kalmasını takım içinde çözemiyoruz. Bu bölgeye transfer yapmamız gerekiyor. Yönetim kurulumuz bu anlamda çalışıyor, yaptığımız transferler de var. Bugün için ilk yarı bizim adımıza kabul edilemez, ikinci yarı hemen hemen oyuna ortak olmuştuk. Belki farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Yediğimiz şanssız bir gol var. Çalışacağız, düzelteceğiz. Aramıza katılacak oyuncular da olacak. Önümüzdeki haftalar Sakaryaspor için farklı haftalar olabilir iyiye gidiş anlamında. Uzun zamandır kazanamıyoruz, kötü bir durumdayız ama buradan çıkacağız bundan kimsenin şüphesi olmasın. Oyundaki sorunlarımızı görüyoruz, çözmek için transfer ve antrenman şeklimizi ona göre ayarlayacağız. Belki oyun sisteminde de değişikliğe gidebiliriz. Üçlü sistemi değiştirip dörtlüye de dönebiliriz. Ekibimle beraber onun da kararını vereceğiz. Telaş yapmaya gerek yok. Tabii ki sıkıntılı bir süreç ama atlatacağız."

Bu hafta cezalı olduğu için Boluspor maçından sonraki basın toplantısına teknik sorumlu Yusuf Randa çıktı.

O da Kutlu gibi zor durumdan çıkacaklarını ileri sürdü ve "Sakaryaspor güçlü bir camia. Sakaryaspor altındır, altın çamura düşse de değerini kaybetmez. Sakaryaspor her zaman çok değerli ve güçlü bir camiadır. Biz şuna inanıyoruz ki teknik ekibimiz, futbolcu grubumuz, yönetim kurulumuz Sakaryaspor’u bu zor durumdan çıkartacaktır" dedi.