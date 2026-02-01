Boluspor sahasında galip geldi

Boluspor sahasında galip geldi
Yayınlanma:
1. Lig'de Boluspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

1. Lig'in 23. haftasında Boluspor, konuk ettiği Sakaryaspor 2-0 mağlüp etti.
Karşılaşmanın sonlarına doğru Sakaryasporlu iki taraftarın sahaya inerek Boluspor taraftarlarının olduğu alana doğru koşmaya başlamasının ardından güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Tribünlerde taşkınlık yapan taraftarlara polis müdahale etti. Sahaya inen iki taraftar polis ekipleri tarafından kelepçelenerek, stadyumdan çıkartıldı. Güvenlik güçleri tarafından Sakaryaspor ve Boluspor taraftarlarının bulunduğu tiribün önlerinde güvenlik önlemi artırıldı.

DETAYLAR

Stat: Atatürk
Hakemler: Süleyman Bahadır, Mehmet Pekmezci, Salik Burak Demirel
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima, Erdem Dikbasan, Barış Alıcı, Liço, Arda Usluoğlu, Doğan Can Davas (Dk.85 Devran Şenyurt), Kouagba, Rasheed, Baldur
Sakaryaspor: Szumski, Teixeira, Mete Kaan Demir, Emre Demir (Dk. 46 Kerem Şen), Serkan Yavuz, Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 46 Batuhan Çakır), Vukovic, Fofana (Dk. 75 Zwolinski), Melih Bostan, Ergin Poyraz Efe Yıldırım
Goller: Dk. 61 Doğan Can Davas, Dk. 90+3 Devran Şenyurt (Boluspor)
Sarı kart: Dk. 60 Kolovetsios, Dk. 78 Vukovic (Sakaryaspor), Dk. 77 Barış Alıcı (Boluspor)

Kaynak:AA

Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Spor
Bursaspor 35 bin 240 taraftar önünde gol şov yaptı
Bursaspor 35 bin 240 taraftar önünde gol şov yaptı
Derbide kazanan Fenerbahçe: Galatasaray'ı 3-0 yendi
Derbide kazanan Fenerbahçe: Galatasaray'ı 3-0 yendi
Real Madrid 90+10'da kazandı: İnanılmaz son
Real Madrid 90+10'da kazandı: İnanılmaz son