Boluspor sahasında galip geldi

1. Lig'in 23. haftasında Boluspor, konuk ettiği Sakaryaspor 2-0 mağlüp etti.

Karşılaşmanın sonlarına doğru Sakaryasporlu iki taraftarın sahaya inerek Boluspor taraftarlarının olduğu alana doğru koşmaya başlamasının ardından güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Tribünlerde taşkınlık yapan taraftarlara polis müdahale etti. Sahaya inen iki taraftar polis ekipleri tarafından kelepçelenerek, stadyumdan çıkartıldı. Güvenlik güçleri tarafından Sakaryaspor ve Boluspor taraftarlarının bulunduğu tiribün önlerinde güvenlik önlemi artırıldı.

DETAYLAR

Stat: Atatürk

Hakemler: Süleyman Bahadır, Mehmet Pekmezci, Salik Burak Demirel

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima, Erdem Dikbasan, Barış Alıcı, Liço, Arda Usluoğlu, Doğan Can Davas (Dk.85 Devran Şenyurt), Kouagba, Rasheed, Baldur

Sakaryaspor: Szumski, Teixeira, Mete Kaan Demir, Emre Demir (Dk. 46 Kerem Şen), Serkan Yavuz, Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 46 Batuhan Çakır), Vukovic, Fofana (Dk. 75 Zwolinski), Melih Bostan, Ergin Poyraz Efe Yıldırım

Goller: Dk. 61 Doğan Can Davas, Dk. 90+3 Devran Şenyurt (Boluspor)

Sarı kart: Dk. 60 Kolovetsios, Dk. 78 Vukovic (Sakaryaspor), Dk. 77 Barış Alıcı (Boluspor)