Göreve geldiğinden beri galibiyet yüzü görmedi takımı düşme hattına indirdi yine de "Telaşa gerek yok" dedi

Sakaryaspor, kötü günlerden kurtulmak için teknik direktörlüğe getirdiği Hakan Kutlu yönetiminde hayal kırıklığı yaşadı.

Göreve iddialı başlayan Hakan Kutlu, "Sakaryaspor, önemli bir futbolcu grubuna sahip. Bazen birliktelik sağlanamadığı zaman ne kadar iyi bir futbolcu olursanız olun, geçmişinizde ne kadar başarılı olursanız olun bunu sahaya yansıtamıyorsunuz. Futbolcularla ilk konuşmamız da bu oldu, o birlikteliği sağladığımız zaman bu futbolcu grubunun tüm eksikleri tamamlayabileceğini düşünüyorum. Birlikteliği hem taraftarlarla hem şehirle, teknik ekip ve yönetimle bu birlikteliği sağlayıp Sakaryaspor’u yakışan yerlere getireceğimize inanıyoruz" demişti.

Ancak Kutlu yönetiminde isteneni yine veremeyen Sakaryaspor, son maçında kendi sahasında Bodrum FK'ya da üstelik kendi evinde 2-0 yenilince TFF 1. Lig'de düşme hattına indi.

"SIKINTILI SÜREÇ AMA ATLATACAĞIZ"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 3 maçtır galibiyet alamamalarına rağmen yine umutlu konuştu.

Kutlu, Bodrum FK'ya yenildikleri maçtan sonra şunları söyledi:

"İkinci yarı aslında yine tam istediğimiz oyunu oynayamadık. Fiziksel anlamdaki sorunları atlatabilmemiz biraz süreç alıyor. Oyuncu anlamında sorunlarımız var, topun bizde kalması gereken yerler var... Fiziksel sorunlarımız olduğu için akan oyunda sıkıntı yaşıyoruz. Topun bizde kalmasını takım içinde çözemiyoruz. Bu bölgeye transfer yapmamız gerekiyor. Yönetim kurulumuz bu anlamda çalışıyor, yaptığımız transferler de var. Bugün için ilk yarı bizim adımıza kabul edilemez, ikinci yarı hemen hemen oyuna ortak olmuştuk. Belki farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Yediğimiz şanssız bir gol var. Çalışacağız, düzelteceğiz. Aramıza katılacak oyuncular da olacak. Önümüzdeki haftalar Sakaryaspor için farklı haftalar olabilir iyiye gidiş anlamında. Uzun zamandır kazanamıyoruz, kötü bir durumdayız ama buradan çıkacağız bundan kimsenin şüphesi olmasın. Oyundaki sorunlarımızı görüyoruz, çözmek için transfer ve antrenman şeklimizi ona göre ayarlayacağız. Belki oyun sisteminde de değişikliğe gidebiliriz. Üçlü sistemi değiştirip dörtlüye de dönebiliriz. Ekibimle beraber onun da kararını vereceğiz. Telaş yapmaya gerek yok. Tabii ki sıkıntılı bir süreç ama atlatacağız."