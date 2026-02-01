Gol attığı maçtan sonra çıldırdı: Bir Türk olarak utanıyorum

Konyaspor'un tecrübeli futbolcusu Deniz Türüç, Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri maçtan sonra adeta çıldırdı ve hakeme çok sert tepki gösterdi.

Futbolun Beşiktaş'a nasıl adaletsiz davrandığını açıkladı

Takımının tek golünü atan Deniz Türüç, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kötü bir mağlubiyet oldu. Çok topla oynamasak da iyi bir defans organizasyonumuz vardı. Topun ritmini artırdığımızda pozisyonlara giren, golü bulan biz olduk. Oyun umut veriyor ama tabii kazanmak da lazım. Kazanmak kadar güzel bir şey yok, bunun bilincindeyiz. Bir an önce kazanacağız."

"BU KADAR KÖTÜ MAÇ YÖNETEMEZ"

Deniz Türüç, daha sonra da hakem kararlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bir konuya değinmek istiyorum; Batuhan hocamız bu kadar kötü bir maç yönetemez. Maçı bu kadar ince anlarını, maçın başından sonuna kadar bizim üzerimize baskı kurdu. Her küçük faulde hakları o taraftan kullandı. Beşiktaş büyük camia, saygı duyuyoruz ama bizim de camiamız var. Onlar öne geçince Beşiktaş 1 kere uyarılmadı. Utanç verici. Kendimize çekidüzen vermemiz lazım. Bizden daha çok hakemler kendine çekidüzen vermeli. Bu hakemlerle işimiz çok zor. Ben bir Türk olarak, milli takım oyuncusu olarak utanıyorum. Batuhan hocamızdan rica ediyorum maçı izlesin, bu kadar kötü maç yönetilmez."