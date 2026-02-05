Gizli gizli kulübünü şikayet etti transferi engelledi: Küplere binen başkan biletini anında kesti

TFF 2. Lig takımı Şanlırufaspor, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için önemli bir adım attı.

Kulüp, 3 dönemlik transfer yasağını tüm borçları ödeyip kaldırttığı için anlaşma yaptığı tecrübeli futbolcu Sadık Çiftpınar'ı imzaya çağırdı.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'na transfer için yapılan başvuruda beklenmedik bir cevap alındı. Urfanatik'teki habere göre; kulübe başka bir borç nedeniyle transfer yasağı olduğu bildirildi.

276 BİN LİRA LİGDE BIRAKMAMA PRİMİ!

Bunun üzerine harekete geçen kulüp yetkilileri kulübe transfer yasağı koydurtan ismin kaleci antrenörü Aydın Gençer olduğunu saptadı. Gençer'in 276 bin liralık alacağı olduğu gerekçesiyle başvuruyu yaptığı belirlendi.

TFF 2. Lig ekibine para cezası verdi: Haftaya da küme düşürecek

Bunun üzerine Gençer’in alacağı tam olarak ödendi ve yollar ayrıldı. Transfer tahtası da açıldı.

Kulüp Başkanı Mustafa Kemal Saraçoğlu, süreçle ilgili şunları söyledi:

“Stoperde iyi bir takviye ihtiyacımız vardı Sadık Çiftpınar gibi Türkiye’de herkesin bildiği futbolcu getirdik. Sadık’ın lisansını çıkaracağız bir bakıyoruz ki tekrar transfer tahtamız kapalı. Tahta mevcut takımın yardımcı hocası Aydın Gençer tarafından kapanmış. Hocayla görüştük, senin ne alacağın var bizde, ibra yok, borç görünmüyor dedi ben 3 yıl önce bu takımın ligde bırakmama pirimi sözleşmesi yaptım. 3 yıl önce biz yoktuk biz yeni geldik ve bu senin alacağın ibrada görünmüyor sen kulüpte ekmek yiyorsun dedi yok ben 275 bin bile kabul etmiyorum faiziyle 276 bin TL alacağım istiyorum. Parasını 2 dakika içinde yatırdım transfer tahtasını açtım Sadık’ın lisansını çıkarttık bu hoca tesiste yatmayacak dedik ve gönderdik.”