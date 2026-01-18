Gençlerbirliği ve Samsunspor yenişemedi
Süper Lig'in 18. haftasındaki Gençlerbirliği-Samsunspor maçı, 1-1 eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
52. dakikada Tongya'nın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Metehan Mimaroğlu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
56. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde Goutas'ın kafa vuruşunda Zeki Yavru, çizgi üzerinde meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.
Fenerbahçe durdurulamadı: Tam 11 gol attı
60. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında Oğulcan Ülgün'ün indirdiği topla ceza sahasında buluşan Koita, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşma, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
DETAYLAR
- Stat: Eryaman
- Hakemler: Kadir Sağlam, Süleyman Özay, Kerem Ersoy
- Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün (Dk. 83 Samed Onur), Göktan Gürpüz (Dk. 76 Niang), Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+3 Fıratcan Üzüm), Koita (Dk. 83 Abdurrahim Dursun)
- Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Diabete, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Mendes (Dk. 84 Tomasson), Yalçın Kayan (Dk. 65 Ntcham), Tahsin Bülbül (Dk. 65 Elayis Tavşan), Mouandilmadji
- Goller: Dk. 38 Mouandilmadji (Samsunspor), Dk. 60 Koita (Gençlerbirliği)
- Sarı kartlar: Dk. 63 Yunus Emre Çift, Dk. 66 Ntcham (Samsunspor)
Kaynak:AA