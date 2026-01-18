Fenerbahçe durdurulamadı: Tam 11 gol attı

Fenerbahçe durdurulamadı: Tam 11 gol attı
Fenerbahçe ArsaVev, Kadınlar Süper Ligi'nde karşılaştığı Fatih Vatanspor'u 11-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Kadınlar Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe ArsaVev, Fatih Vatanspor ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE RAKİBİNE TAM 11 GOL ATTI

Dereağzı Lefter Tesisleri'nde oynanan mücadele, Fenerbahçe ArsaVev'in 11-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 7. ve 68. dakikada Sabastine, 18. ve 38. dakikalarda Staskova, 21. dakikada Ece Türkoğlu, 24. dakikada Busem Şeker, 36. dakikada Plummer, 40. dakikada Cox, 87. ve 89. dakikalarda Zeynep Kerimoğlu ile 90+2'de Yağmur Uraz attı.

LİGDE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Fenerbahçe ArsaVev, puanını 43'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe ArsaVev, ligin bir sonraki haftasında sahasında ALG Spor ile karşılaşacak.
Fatih Vatanspor ise Çekmeköy BDS'^yi konuk edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

