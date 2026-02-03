Gelene gidene farklı yenilerek sondan 2. sıraya indiler bir darbe de TFF'den yediler

Yayınlanma:
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta aldığı farklı yenilgilerle sondan 2. sıraya inen Adanaspor'a bir darbe de TFF'den geldi. TFF Disiplin Kurulu Adanaspor'a ceza kesti.

Bir zamanlar Süper Lig'de devlere kafa tutan, ancak sonra maddi krizler nedeniyle zor durumlarda kalan Adanaspor 2. Lig'e kadar indi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Adanaspor, bu sezon tarihinin en ağır yenilgilerini aldı.
Gelenden gidenden fark yiyen Adanaspor, ligde sondan 2. sıraya kadar indi.

Adanaspor güvenlik cezası aldıAdanaspor güvenlik cezası aldı

Ligde kalması mucizelere bağlı olan Adanaspor, son maçında da deplasmanda Bursaspor'a 6-0 yenildi.

TFF KARARLARI AÇIKLANDI

Mali krizden çıkamayan Adanaspor'a bir darbe de Türkiye Futbol Federasyonu vurdu.
TFF Disiplin Kurulu, Adanaspor'un kendi sahasındaki Aksaray Belediyespor maçı nedeniyle cezalandırıldı. Bu maçı da 4-0 kaybeden turuncu beyazlılar PFDK'ya sevk edilmişti.
PFDK kararı açıklandı. Açıklama şöyle:
"ADANASPOR A.Ş.’nin, 28.01.2026 tarihinde oynananADANASPOR A.Ş.-KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş.’nin, müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sisteminin çalışır durumda bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir"

