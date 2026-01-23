Adanaspor güvenlik cezası aldı

Adanaspor güvenlik cezası aldı
Yayınlanma:
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Adanaspor, PFDK'dan ceza aldı. Adanaspor'a Kırklarelispor ile oynadığı maçta özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 55 bin TL para cezası verildi.

TFF 2. Lig ekibi Adanaspor, 18 Ocak Pazar günü Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştığı Kırklarelispor'a 8-0 mağlup oldu.
Adana ekibine bu ağır yenilgi sonrası bir kötü haber de PFDK'dan geldi.

ADANASPOR'A GÜVENLİK CEZASI

Adanaspor - Kırklarelispor maçında statta özel güvenlik görevlisi bulundurulmadığı tespit edildi.
TFF Hukuk Müşavirliği’nin sevki sonrası dosyayı ele alan PFDK, söz konusu eksikliğin yürürlükteki talimatlara aykırı olduğuna karar verdi.

55 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor A.Ş.’nin Futbol Disiplin Talimatı’nın 46/1. maddesi kapsamında değerlendirildiği belirtti ve kulübe 55 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, ''ADANASPOR A.Ş.’nin, 18.01.2026 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-GRANNY’S WAFFLES KIRKLARELİSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir'' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
Spor
Maçları izlemek için bahis hesabı açan teknik direktör TFF cezasına isyan etti: Oynamadım
Maçları izlemek için bahis hesabı açan teknik direktör TFF cezasına isyan etti: Oynamadım
Sivasspor Amedspor maçı tehlikeye girdi: Gözler TFF'de
Sivasspor Amedspor maçı tehlikeye girdi: Gözler TFF'de
Koç ailesi Mustafa Koç'u andı
Koç ailesi Mustafa Koç'u andı