Adanaspor güvenlik cezası aldı

TFF 2. Lig ekibi Adanaspor, 18 Ocak Pazar günü Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştığı Kırklarelispor'a 8-0 mağlup oldu.

Adana ekibine bu ağır yenilgi sonrası bir kötü haber de PFDK'dan geldi.

ADANASPOR'A GÜVENLİK CEZASI

Adanaspor - Kırklarelispor maçında statta özel güvenlik görevlisi bulundurulmadığı tespit edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği’nin sevki sonrası dosyayı ele alan PFDK, söz konusu eksikliğin yürürlükteki talimatlara aykırı olduğuna karar verdi.

55 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor A.Ş.’nin Futbol Disiplin Talimatı’nın 46/1. maddesi kapsamında değerlendirildiği belirtti ve kulübe 55 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, ''ADANASPOR A.Ş.’nin, 18.01.2026 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-GRANNY’S WAFFLES KIRKLARELİSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir'' ifadeleri kullanıldı.