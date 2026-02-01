Geçen hafta yerden yere vurduğu hakemleri bu hafta öve öve göklere çıkardı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, geçen hafta yerden yere vurduğu hakemleri Başakşehir'le 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra ise öve öve göklere çıkardı.

Uçar, Başakşehir'le oynayacakları maç öncesindeki bir antrenmanda gazetecilere şu açıklamaları yapmıştı:

"Son haftalarda futbol şansının, biraz hakem şansının pek yanımızda olmadığı maçlar oynuyoruz. Son üç maçımız biraz böyle geçti. Hafta sonu Alanyaspor ile oynadığımız maçın 5'inci dakikasındaki kırmızı karttan sonra belki 1 puanla herkes sevinebilirdi ama maçın son dakikasında yenilen golle bir nevi 2 puanı bırakmamız bizi biraz üzdü. Bunlardan alacağımız dersleri cebimize koyduk.

Hakemlerle alakalı destek anlamında en çok yanlarında olan, destek veren, kaybettiğimiz maçları da çoğunlukla hakeme yıkmayan, genellikle oyun üzerinde konuşan bir insanım. Bazen kritik hatalar oluyor, üzülüyoruz. Ülke futbolunun gelişmesini isteyen insanlarız. Bunun için hep beraber oyuncularımızla ciddi emek ortaya koyuyoruz ama sahada hak edenin her zaman kazanmasını savunan bir insanım. Bu kadar üst üste gelmesi bizim canımızı gerçekten artık çok yakıyor. Ciddi puan kayıplarımıza vesile oldu. Umarım bu son olur. Çaykur Rizespor hedefleri olan bir takım. Bu hedeflere ulaşmamız noktasında artık belki eskisi kadar tahammülümüz de kalmadı.

Recep Uçar: Canı yanmış insanım

Bu hataların hiçbirinin art niyetle olduğunu düşünmüyorum. Beni, kulübü, Rizespor'u veyahut da başka bir kulübü hedef almıştır diye düşünmüyorum ama ciddi anlamda aktif rol alan hakemlerimizin standardının çok daha iyi hale getirilmesi lazım. Kalitenin çok arttırılması gerekiyor. Şu anda bence biraz oranın ciddi sıkıntısını yaşıyoruz. Çok tecrübeli gördüğümüz hakemler de maalesef hata yapıyor.

Umarım en kısa sürede futbolumuzu yönetenler, TFF ve MHK bu konuda daha resmi, daha radikal adımlar atıp ligin marka değerinin artması, ligin daha kaliteli olması noktasında kararlar alırlar. Teknik adam olarak canı yanmış insanım. Bazı maçlarda operasyon yapıldığını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız, benim demecim sonrasında deklare etmişti. Biz her şeye rağmen yine olumlu düşüneceğiz ve olumlu bakacağız. Biz varımızı yoğumuzu çalışacağız, en iyi şekilde hazırlanacağız, daha iyi oyunlar oynayacağız. Varsa ufak tefek hataları onları da yeneceğiz. Bizim bu noktada teknik adam olarak, oyuncular olarak yapmamız gereken şey bu. Bütün dış faktörlerin de üstesinden gelebilmek. O da sadece sahada ortaya koyduğumuz mücadele ve oyunla oluyor. Biz de bundan sonra yine tekrar sadece ve sadece oyunumuza ve mücadelemize odaklanmaya devam edeceğiz. Biraz futbol ve hakem şansı yanımızda olsaydı şu anda 23-24 puanlarda olacaktık. Beni ve oyuncularımı üzdü. Çok daha iyisi olabilirdi. Kötü oyunlar oynadığımızı düşünmüyorum. Hiçbir maçı kaybedecek bir oyun oynamadık. Zorlu bir fisktürden geçiyoruz. Mazereti seven bir adam değilim. Biz iyi bir takımız. Çaykur Rizespor büyük bir camia. İyi oyunculardan kurulu. Biz işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz."

BU KEZ HAKEMLERİ TEBRİK ETTİ

Recep Uçar, Başakşehir'le 2-2 berabere kaldıkları maçın hakemini ise tebrik etti. Uçar şöyle konuştu:

"Başakşehir deplasmanında kazanmak için geldiğimiz bir maçtı. 2 farklı oyun, bizim yaptığımız taktiksel değişikliklerle 2 farklı maç gibi oynandı. İlk olarak planda ilk yarıda daha kontrollü bir oyun tercih etmiştik. Özellikle Başakşehir rotasyonunda o bölümlerde karşılı vermekte zorlandık. Nitekim 19’uncu dakikada yediğimiz golle geriye düştük.

Öncesinde bir penaltı pozisyonu var. Geçen hafta yediğimiz haksız bir penaltı ve Konya’da verilmeyen penaltılar gibi geçmişte yaşadığımız hakem talihsizliklerinden sonra o penaltı kararı bile bizim dengemizi bozdu.

Doğru müdahale yaparak oyunun 11’e 11 bitmesini sağlayan ve bana göre doğru kararından dolayı VAR’daki Ömer hocayı, bugünkü yönetiminden dolayı da Yiğit hocayı tebrik ediyorum. Her zaman kötü yönetim gerçekleştirdiklerinde onları eleştiriyoruz ama iyi yönetim gösterdiklerinde de haklarını vermemiz lazım.

Son 15-20 dakikaya baktığımız zaman 1 puanı kazanan değil, 2 puanı kaybeden takımdık. 1 puan benim oyuncularımı mutlu etmedi. Ama Başakşehir’den alınan 1 puan sonuna kadar değerli. Ben geldiğim süreçte 6 maçın 4’ünü deplasmanda oynadık. Konya, Beşiktaş, Göztepe ve zorlu Başakşehir deplasmanları. Buradan boş dönmüyorum. Özellikle ikinci yarıdaki oyundan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. 19 yılını farklı departmanlarda Başakşehir’de geçirmiş olan birisi olarak gönülden başarılar diliyorum.”