Recep Uçar: Canı yanmış insanım

Konyaspor, cumartesi günü oynayacağı Başakşehir maçına hazırlanırken, teknik direktör Recep Çınar antrenmandan önce basın toplantısında konuştu.

Recep Uçar: Biraz daha zamana ihtiyacım var ama zaman istemiyorum

Zor bir periyottan geçtiklerini belirten Uçar, "Son haftalarda futbol şansının, biraz hakem şansının pek yanımızda olmadığı maçlar oynuyoruz. Son üç maçımız biraz böyle geçti. Hafta sonu Alanyaspor ile oynadığımız maçın 5'inci dakikasındaki kırmızı karttan sonra belki 1 puanla herkes sevinebilirdi ama maçın son dakikasında yenilen golle bir nevi 2 puanı bırakmamız bizi biraz üzdü. Bunlardan alacağımız dersleri cebimize koyduk. Başakşehir son dört maçını kazandı, son altı maçta mağlubiyet olmadı. Benim de çok saygı duyduğum meslektaşım Nuri hoca inanılmaz güzel işler yapıyorlar. İyi durumdalar. Zor bir maç ama biz de Rizespor olarak her maç olduğu gibi bu maçta da öncelikle kendi oyunumuzu oynayıp iyi bir neticeyle İstanbul'dan dönmek istiyoruz. Bu doğrultuda gerek fiziksel, gerek taktiksel, gerekse mental anlamda en iyi hazırlanacağız. Camiamızı mutlu edebilecek iyi bir sonuçla dönmek en büyük arzumuz olacak" dedi.

"CANIMIZI ARTIK ÇOK YAKIYOR"

Hakem kararlarını da değerlendiren Uçar, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de çok üzülüyoruz. Hakemlerle alakalı destek anlamında en çok yanlarında olan, destek veren, kaybettiğimiz maçları da çoğunlukla hakeme yıkmayan, genellikle oyun üzerinde konuşan bir insanım. Bazen kritik hatalar oluyor, üzülüyoruz. Ülke futbolunun gelişmesini isteyen insanlarız. Bunun için hep beraber oyuncularımızla ciddi emek ortaya koyuyoruz ama sahada hak edenin her zaman kazanmasını savunan bir insanım. Bu kadar üst üste gelmesi bizim canımızı gerçekten artık çok yakıyor. Ciddi puan kayıplarımıza vesile oldu. Umarım bu son olur. Çaykur Rizespor hedefleri olan bir takım. Bu hedeflere ulaşmamız noktasında artık belki eskisi kadar tahammülümüz de kalmadı.

Bu hataların hiçbirinin art niyetle olduğunu düşünmüyorum. Beni, kulübü, Rizespor'u veyahut da başka bir kulübü hedef almıştır diye düşünmüyorum ama ciddi anlamda aktif rol alan hakemlerimizin standardının çok daha iyi hale getirilmesi lazım. Kalitenin çok arttırılması gerekiyor. Şu anda bence biraz oranın ciddi sıkıntısını yaşıyoruz. Çok tecrübeli gördüğümüz hakemler de maalesef hata yapıyor.

Umarım en kısa sürede futbolumuzu yönetenler, TFF ve MHK bu konuda daha resmi, daha radikal adımlar atıp ligin marka değerinin artması, ligin daha kaliteli olması noktasında kararlar alırlar. Teknik adam olarak canı yanmış insanım. Bazı maçlarda operasyon yapıldığını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız, benim demecim sonrasında deklare etmişti. Biz her şeye rağmen yine olumlu düşüneceğiz ve olumlu bakacağız. Biz varımızı yoğumuzu çalışacağız, en iyi şekilde hazırlanacağız, daha iyi oyunlar oynayacağız. Varsa ufak tefek hataları onları da yeneceğiz. Bizim bu noktada teknik adam olarak, oyuncular olarak yapmamız gereken şey bu. Bütün dış faktörlerin de üstesinden gelebilmek. O da sadece sahada ortaya koyduğumuz mücadele ve oyunla oluyor. Biz de bundan sonra yine tekrar sadece ve sadece oyunumuza ve mücadelemize odaklanmaya devam edeceğiz. Biraz futbol ve hakem şansı yanımızda olsaydı şu anda 23-24 puanlarda olacaktık. Beni ve oyuncularımı üzdü. Çok daha iyisi olabilirdi. Kötü oyunlar oynadığımızı düşünmüyorum. Hiçbir maçı kaybedecek bir oyun oynamadık. Zorlu bir fisktürden geçiyoruz. Mazereti seven bir adam değilim. Biz iyi bir takımız. Çaykur Rizespor büyük bir camia. İyi oyunculardan kurulu. Biz işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz."