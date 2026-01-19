Galatasaraylı yöneticinin restini açıkladı: Transfer bitmezse istifamı vereceğim

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Can Armando Güner’e imzayı attırmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Galatasaray, genç futbolcu ile anlaşmaya varırken kulübüyle temaslar devam ediyor.

“BU TRANSFER BİTMEZSE İSTİFAMI VERECEĞİM”

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Galatasaraylı bir yönetici, transfer sonuçlanmazsa istifa edeceğini söyleyerek rest çekti.

Sabuncuoğlu haberinde "Fenerbahçe, Can Armando Güner'i 266 bin Euro'ya bitirecekti Galatasaray daha yüksek teklif yaptı ve oyuncuyla sarı-kırmızılı yönetim anlaştı. Hatta bir Galatasaraylı yönetici, Can'ın ailesine diyor ki 'Bu transfer bitmezse istifamı vereceğim' garantisinde ve restinde bulunuyor" dedi.

İSTANBUL’A GELİP İMZA ATMADAN GİTTİ

Can Armando Güner, Galatasaray’a imza atmak için daha önce İstanbul’a gelmiş ancak görüşmeler tamamlanamayınca geri dönmüştü.