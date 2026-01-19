Galatasaray acil olarak toplandı: Konuşulanlar ortaya çıktı

Galatasaray acil olarak toplandı: Konuşulanlar ortaya çıktı
Yayınlanma:
Galatasaray'da transfer toplantısı gerçekleştirildi. Okan Buruk acil takviye isterken Dursun Özbek, süreci uzatmamaları için talimat verdi.

Geciken transferler nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Galatasaray yönetimi, acil bir durum toplantısı yaptı.

Toplantıya Dursun Özbek, Okan Buruk, Abdullah Kavukçu, George Gardi ve sarı-kırmızılı yöneticiler katıldı.

OKAN BURUK ACİL TRANSFER İSTİYOR

Toplantının başında Okan Buruk’un kadro yetersizliğini dile getirdiği ve acil olarak transfer talep ettiği kaydedildi.

ABDULLAH KAVUKÇU SUNUM YAPTI

Bir süredir İtalya’da bulunan Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, transfer görüşmelerine dair detaylı bir sunum yaptı.

DURSUN ÖZBEK TALİMATI VERDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise “Bu iş daha fazla uzamasın, ne gerekiyorsa yapın” talimatı verdi.

Galatasaray tepkiler üzerine gaza bastı: İlk transferde anlaşma sağlandıGalatasaray tepkiler üzerine gaza bastı: İlk transferde anlaşma sağlandı

İLK TRANSFER NAO LANG OLACAK

Abdullah Kavukçu’nun yeniden yurt dışına çıkması beklenirken ilk olarak Napoli’den Nao Lang’i kiralık olarak transfer etmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

