Galatasaray tepkiler üzerine gaza bastı: İlk transferde anlaşma sağlandı

Son olarak Süper Lig’de Gaziantep FK ile berabere kalan Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kazandı.

Taraftarların tepkileri üzerine hızlıca bir ismi kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Noa Lang’ı kiralamak üzere.

NOA LANG İLE ANLAŞMA TAMAM

Fabrizio Romano’nun haberine göre; Galatasaray yönetimi, oyuncu ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların Napoli ile de büyük ölçüde anlaştığı kaydedildi.

TOPLAM PAKET 30 MİLYON EURO

İtalyan gazeteci haberinde "Noa Lang, Galatasaray'da oynamayı kabul etti. Napoli ile kiralama + satın alma opsiyonu üzerinden anlaşma büyük ölçüde sağlandı. Kulüpler yaklaşık 2 milyon Euro kiralama bedeli üzerinde anlaştı. Kiralama ve opsiyon toplam paket 30 milyon Euro'nun üzerinde” dedi.

26 MAÇTA 1 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 maça çıkan Hollandalı sol kanat, 931 dakika sahada kaldı. Noa Lang, 1 gol ve 2 asist kaydetti.