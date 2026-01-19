Galatasaray tepkiler üzerine gaza bastı: İlk transferde anlaşma sağlandı

Galatasaray tepkiler üzerine gaza bastı: İlk transferde anlaşma sağlandı
Yayınlanma:
Alınan kötü sonuçlar üzerine transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Napoli'den Noa Lang’ı transfer ediyor.

Son olarak Süper Lig’de Gaziantep FK ile berabere kalan Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kazandı.

Taraftarların tepkileri üzerine hızlıca bir ismi kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Noa Lang’ı kiralamak üzere.

NOA LANG İLE ANLAŞMA TAMAM

Fabrizio Romano’nun haberine göre; Galatasaray yönetimi, oyuncu ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların Napoli ile de büyük ölçüde anlaştığı kaydedildi.

615699897-1385362510270098-6419149410609490908-n.jpg

TOPLAM PAKET 30 MİLYON EURO

İtalyan gazeteci haberinde "Noa Lang, Galatasaray'da oynamayı kabul etti. Napoli ile kiralama + satın alma opsiyonu üzerinden anlaşma büyük ölçüde sağlandı. Kulüpler yaklaşık 2 milyon Euro kiralama bedeli üzerinde anlaştı. Kiralama ve opsiyon toplam paket 30 milyon Euro'nun üzerinde” dedi.

Galatasaray'ı karıştırdı: Amedspor talip olduGalatasaray'ı karıştırdı: Amedspor talip oldu

26 MAÇTA 1 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 maça çıkan Hollandalı sol kanat, 931 dakika sahada kaldı. Noa Lang, 1 gol ve 2 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
Spor
Galatasaray acil olarak toplandı: Konuşulanlar ortaya çıktı
Galatasaray acil olarak toplandı: Konuşulanlar ortaya çıktı
Beşiktaş kötü haberi duyurdu: Saatler kala kadrodan çıkarıldı
Beşiktaş kötü haberi duyurdu: Saatler kala kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu sıkıntısı: Alanyaspor maçı sonrası dayanamadılar
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu sıkıntısı: Alanyaspor maçı sonrası dayanamadılar