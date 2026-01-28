Galatasaraylı taraftarlar Manchester'a akın etti
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Etihad Stadyumu’nda oynanacak mücadele TSİ 23.00’te başlayacak.
ALEJANDRO HERNANDEZ DÜDÜK ÇALACAK
Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Yardımcılığını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek.
BİNLERCE TARAFTAR STADA DOĞRU YÜRÜYÜŞE BAŞLADI
Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken Manchester’dan renkli görüntüler gelmeye başladı. Mücadele öncesi kent meydanında bir araya gelen binlerce sarı-kırmızılı taraftarlar, stada doğru yola çıktı.
TEZAHÜRATLARLA SOKAKLARI İNLETTİLER
Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde stada doğru yürüyen Galatasaraylı taraftarlar, tezahüratlarıyla sokakları inletti. Taraftarların, Gençlik Marşı'nı okuduğu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.