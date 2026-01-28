Fenerbahçe güle oynaya geldiği Galatasaray derbisinde yıkıldı

Fenerbahçe güle oynaya geldiği Galatasaray derbisinde yıkıldı
Yayınlanma:
U17 Gelişim Ligi'nde lider Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray tek golle galip geldi. Sarı-kırmızılılar, puan durumunda ezeli rakibini geçti.

U17 Gelişim Ligi 1. Grup 20. hafta maçında Fenerbahçe U17 Takımı ile Galatasaray U17 Takımı karşı karşıya geldi.

GALATASARAY TEK GOLLE GALİP GELDİ

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçta sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini tek golle mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray U17 Takımı’na galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 20. Dakikasında Onur, penaltıdan kaydetti.

353494e708364ee5b748193d3c9c769e.jpeg

EZELİ RAKİBİNİ GERİDE BIRAKTI

Bu sonuçla birlikte 41 puana ulaşan Galatasaray U17 Takımı, maç eksiği bulunan Fenerbahçe U17 Takımı’nı geride bıraktı.

SIRADAKİ RAKİP FATİH KARAGÜMRÜK

Ligin bir sonraki haftasını BAY geçecek olan sarı-kırmızılılar, 22. haftada Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise 21. haftada Fatih Karagümrük’e konuk olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

