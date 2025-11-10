"Galatasaraylı Selçuk İnan olarak anılabilirim ama!"

Yayınlanma:
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri maçla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri maçla ilgili olarak futbolcularını kutladığını söyledi.

İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Ligin şu anda en formda takımı, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri olan Galatasaray'ı mağlup etmek çok kolay bir iş değildi. Çok büyük bir olay. O yüzden oyuncularımı canıgönülden tebrik ediyorum. Hak ettiler, çok iyi mücadele ettiler, inandılar ve nihayetinde maçı kazanmasını bildiler. O yüzden tebrik ediyorum.

Hep söylediğim gibi evet ben 'Galatasaraylı Selçuk' olarak anılabilirim. Orada çok önemli zamanlar geçirdim, kaptanlık yaptım, hocalık yaptım, büyük başarılar yakaladım. Çok da güzel ilişkilerim var. Bu, çok olağan bir şey ve insanların bununla aslında övünmesi, gurur duyması gerekiyor. Ben de böyle bakıyorum. Ama çalışmak başka bir şey. Bu bizim hayatımız, bütün zamanımı, anımı, her şeyimi bu kulüpte geçiriyorum. Oyunculara yardım etmeye çalışıyorum, onlarla çalışıyorum ve sorumlu olduğum bir takım, bir şehir var. Dolayısıyla geçmişimde yapmış olduğum şeyler bununla bağdaştırılmamalı diye konuşmuştum. Bugün yine diyorum ben 'Galatasaraylı Selçuk' olduğum için değil, Kocaelispor'un teknik direktörü olduğum için gururluyum. O yüzden kazandığımız için çok mutluyum.

"TEK DÜŞÜNCEM GÖZTEPE MAÇI"

Şu anda kafamda belirlediğim tek hedef, Göztepe'yi yenebilmek. Ben hep bunu tekrarlayacağım. Bununla ilgili bazı önemli isimlerin eleştirileri de oluyor. Hayalim var, hedefim var. Ama herkes hedeflerini kamuoyuyla paylaşmak zorunda değil. Belki de ben onlardan biriyim. Eleştirilebilir ama benim tek hedefim, maç kazanmak. Ne olursa olsun bir sonraki maçı kazanmak. Bugün Galatasaray'ı kazandık, şimdi önümdeki ilk maçı kazanmak istiyorum. Hayaller, hedefler olmadan yaşanmıyor zaten ama ben bunları dile getirmeyi sevmiyorum. En önemli hedefim, bu takımda her maçı kazanmak. Oyuncularımı da bu şekilde motive ediyorum. Şimdi Göztepe maçımız var, o maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Çok güçlü takımlar var ligde. Bugün Galatasaray'ı yendik ama Göztepe gibi kendini kanıtlamış, Süper Lig'den alışkanlıklarını sürdüren çok zorlu rakipler var. Şu andan itibaren tek düşüncem Göztepe maçı."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

