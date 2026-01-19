Galatasaraylı Jakobs'un açıklaması ortalığı karıştırdı: Tesadüf değil bir şeyler oldu

Galatasaraylı Jakobs'un açıklaması ortalığı karıştırdı: Tesadüf değil bir şeyler oldu
Yayınlanma:
Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'in Fas'ı 1-0 yenerek şampiyon olduğu maçın ardından konuşan Galatasaraylı Jakobs'un açıklamaları ortalığı karıştırdı. Jakobs, Senegal'de 3 oyuncunun rahatsızlanmasının tesadüf olmadığını iddia etti.

Afrika Uluslar Kupası, Senegal'in şampiyonluğu ile sona erdi. Senegal, Fas'ı 1-0 yenerek kupayı alırken, maçta yaşananlarla ilgili Senegal forması giyen Galatasaraylı İsmael Jakobs'un sözleri ortalığı karıştırdı.
Maçın devre arasından bir kaç dakika önce Senegal'in orta saha oyuncusu Lamine Camara sakatlanınca Pape Matarr Sarr ısınmaya başladı.

Sahadan çekilen Senegal şampiyon oldu: Dünyada böyle final görülmediSenegal şampiyon oldu: Dünyada böyle final görülmedi

Camara tedavisinin ardından oyuna devam ederken, Sarr ile birlikte takım arkadaşları Krepin Diatta ve Ousseynou Niang'ın aniden soyunma odasına gittikleri görüldü.
Daha sonra ortaya çıkan görüntülerde Krepin Diatta'nın sahada acı içinde iki büklüm halde olduğu, Ousseynou Niang'ın ise Senegal oyuncuları tarafından taşınarak soyunma odasına götürüldüğü görüldü.
Maçtan sonra Lamine Camara, Senegal'de üç futbolcunun hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Umarım durumları iyidir" dedi.
Niang'ın kulübü Union Saint-Gilloise'den yapılan açıklamada da "Niang kendini iyi hissetmedi ve iki takım arkadaşıyla birlikte hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu ve Senegal kadrosuna yeniden katıldığı doğrulandı" denildi.

JAKOBS: BİR ŞEYLER OLDU

Senegal forması giyen Galatasaraylı Jakobs ise konuyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
Jakobs, şunları söyledi:
"Maçtan önce bir şeyler oldu. Bence maçtan sonra çok şey ortaya çıkacak. Sadece bu durum değildi. Maçtan önce de çok şey oldu. Ama öğreneceksiniz. Krepin, Ousseynou ve Pape Matar Sarr'a devre arasında bir şeyler oldu."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
Spor
Fenerbahçe'ye uçan bomba: İtalyan efsane geliyor
Fenerbahçe'ye uçan bomba: İtalyan efsane geliyor
8 haftada 22 puan toplayıp lider yaptı: Apar topar istifa etti
8 haftada 22 puan toplayıp lider yaptı: Apar topar istifa etti