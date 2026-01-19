Galatasaraylı Jakobs'un açıklaması ortalığı karıştırdı: Tesadüf değil bir şeyler oldu

Afrika Uluslar Kupası, Senegal'in şampiyonluğu ile sona erdi. Senegal, Fas'ı 1-0 yenerek kupayı alırken, maçta yaşananlarla ilgili Senegal forması giyen Galatasaraylı İsmael Jakobs'un sözleri ortalığı karıştırdı.

Maçın devre arasından bir kaç dakika önce Senegal'in orta saha oyuncusu Lamine Camara sakatlanınca Pape Matarr Sarr ısınmaya başladı.

Senegal şampiyon oldu: Dünyada böyle final görülmedi

Camara tedavisinin ardından oyuna devam ederken, Sarr ile birlikte takım arkadaşları Krepin Diatta ve Ousseynou Niang'ın aniden soyunma odasına gittikleri görüldü.

Daha sonra ortaya çıkan görüntülerde Krepin Diatta'nın sahada acı içinde iki büklüm halde olduğu, Ousseynou Niang'ın ise Senegal oyuncuları tarafından taşınarak soyunma odasına götürüldüğü görüldü.

Maçtan sonra Lamine Camara, Senegal'de üç futbolcunun hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Umarım durumları iyidir" dedi.

Niang'ın kulübü Union Saint-Gilloise'den yapılan açıklamada da "Niang kendini iyi hissetmedi ve iki takım arkadaşıyla birlikte hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu ve Senegal kadrosuna yeniden katıldığı doğrulandı" denildi.

JAKOBS: BİR ŞEYLER OLDU

Senegal forması giyen Galatasaraylı Jakobs ise konuyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Jakobs, şunları söyledi:

"Maçtan önce bir şeyler oldu. Bence maçtan sonra çok şey ortaya çıkacak. Sadece bu durum değildi. Maçtan önce de çok şey oldu. Ama öğreneceksiniz. Krepin, Ousseynou ve Pape Matar Sarr'a devre arasında bir şeyler oldu."