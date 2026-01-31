Galatasaray'ın yıldız oyuncusu yok: 3 futbolcu da tehlikede

Yayınlanma:
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takımın yıldız oyuncusu bu maçta yok. 3 futbolcu da ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Sarı kırmızılı ekip, ligdeki 19 müsabakada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ve 46 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi.

2024/11/07/hbgs.jpgLigde 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Kayserispor ise 15 puanla 17. sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan maç, Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

TEK EKSİK BARIŞ ALPER YILMAZ

Galatasaray'ın yıldız oyuncusuBarış Alper Yılmaz, sarı kart cezası sebebiyle Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.

Abdülkerim Durmaz Galatasaray Kayserispor maçının sonucunu açıkladıAbdülkerim Durmaz Galatasaray Kayserispor sonucunu açıkladı

Geçen haftadaki Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen milli oyuncu, yarın oynayamayacak.

3 FUTBOLCU SINIRDA BULUNUYOR

Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu sezon forma giydiği maçlarda üçer kez sarı kart gören Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş, Kayserispor maçına ceza sınırında çıkacak.
Bu futbolcular, yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Kaynak:AA

