Abdülkerim Durmaz Galatasaray Kayserispor maçının sonucunu açıkladı

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

1 Şubat Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Kayatepe'nin yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Kısal yapacak.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Galatasaray, ligde oynadığı 19 müsabakada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar, topladığı 46 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi.

Ligde 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Kayserispor ise 15 puanla 17. sırada yer alıyor.

ABDÜLKERİM DURMAZ'DAN MAÇ TAHMİNİ

Abdülkerim Durmaz, Beyaz TV'de yayınlanan ''Derin Futbol'' programında Galatasaray-Kayserispor maçına dair değerlendirmelerde bulundu.

Maçın sonucunu tahmin eden Durmaz, Galatasaray'ın mücadeleyi kazanacağını ifade etti.