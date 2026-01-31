Abdülkerim Durmaz Galatasaray Kayserispor maçının sonucunu açıkladı

Abdülkerim Durmaz Galatasaray Kayserispor maçının sonucunu açıkladı
Yayınlanma:
Abdülkerim Durmaz, Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray-Kayserispor maçına dair değerlendirmede bulundu. Durmaz, Galatasaray'ın Kayserispor'u yeneceğini belirtti.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
1 Şubat Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Kayatepe'nin yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Kısal yapacak.

2024/11/07/hbgs.jpg

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Galatasaray, ligde oynadığı 19 müsabakada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar, topladığı 46 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi.
Ligde 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Kayserispor ise 15 puanla 17. sırada yer alıyor.

ABDÜLKERİM DURMAZ'DAN MAÇ TAHMİNİ

Abdülkerim Durmaz, Beyaz TV'de yayınlanan ''Derin Futbol'' programında Galatasaray-Kayserispor maçına dair değerlendirmelerde bulundu.
Maçın sonucunu tahmin eden Durmaz, Galatasaray'ın mücadeleyi kazanacağını ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Spor
Dursun Özbek karar değiştirdi
Dursun Özbek karar değiştirdi
Amedspor isyan etti: Olağanüstü toplandılar pazartesi gününe dikkat
Amedspor isyan etti: Olağanüstü toplandılar pazartesi gününe dikkat
Tanju Çolak: Çağdaş Altay denilen zat! Emre Belözoğlu'nun dokunulmazlığı mı var?
Tanju Çolak: Çağdaş Altay denilen zat! Emre Belözoğlu'nun dokunulmazlığı mı var?