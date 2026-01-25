Galatasaray'ın yeni transferinden İstanbul'a gelir gelmez Jhon Duran açıklaması

Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla gece yarısından sonra İstanbul'a geldi. Asprilla, Fenerbahçeli Jhon Duran'la ilgili konuştu.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçından sonra yeni transferi Yaser Asprilla'yı duyurmuştu.
Asprilla, gece yarısından sonra İstanbul'a geldi.

2024/11/07/hbgs.jpgHavalimanında atkıyla poz veren ve taraftarlara üçlü çektiren Kolombiyalı futbolcunun bugün sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

"JHON DURAN'LA ARKADAŞIZ"

Asprilla, havalimanında yaptığı kısa açıklamada şunları söyledi:
"Bu büyük kulübe geldiğim için çok mutluyum. Taraftarın karşılaşması da çok güzel oldu. Çok büyük başarılara hep birlikte imza atacağımıza eminim. İki pozisyonda da oynayabilirim. Önemli olan takımıma ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak.

Galatasaray maç biter bitmez yeni transferini duyurduGalatasaray yeni transferini duyurdu

Jhon Duran ile 9 yaşından bu yana arkadaşız. Çok yakınız. Onun başarılarından gurur duyuyorum. Burada da çok güzel bir mücadele yaşayacağımızdan eminim."
İspanya'nın Girona takımında bu sezon 17 maçta 1 gol atan futbolcu, Kolombiya Milli Takımı'nda ise 11 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

