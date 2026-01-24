Galatasaray maç biter bitmez yeni transferini duyurdu
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hemen ardından yaptığı paylaşımla Yaser Asprilla'yı duyurdu. Yaser Asprilla, Galatasaray için İstanbul'a geliyor.
Süper Lig'de Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hemen ardından yeni transferini resmen açıkladı.
YASER ASPRILLA GELİYOR
Galatasaray'ın Girona'dan transfer ettiği Yaser Asprilla İstanbul'a geliyor.
Sarı-kırmızılı ekip, 22 yaşındaki futbolcunun uçakta çekilen videosunu yayınladı.
Kolombiyalı futbolcu videoda, ''Merhaba Galatasaray ailesi'' ifadelerini kullandı.
ASPRILLA KİMDİR?
Yaser Asprilla, 19 Kasım 2003 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan 22 yaşındaki futbolcu, kanat mevkisinde görev yapmaktadır.
- Boyu: 1.85 cm
- Kilo: 75 kg
- Mevkisi: Mevkisi: On Numara (Ofansif Orta Saha), Sağ Kanat, Sol Kanat
Galatasaray Karagümrük'ü 3 golle geçti
OYNADIĞI TAKIMLAR
Kolombiya A Milli Takım formasını 11 kez giyen Asprilla, bu maçlarda 2 kez fileleri havalandırdı.
