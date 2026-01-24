Galatasaray Karagümrük'ü 3 golle geçti: Liderliği bırakmadı

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı.

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin henüz 30. saniyede Gabriel Sara'nın golüyle 1-0 öne geçti.



Fatih Karagümrük'te Barış Kalaycı, 27. dakikada maça dengeyi getiren golü kaydetti ve mücadelenin ilk yarısı 1-1 bitti.

İkinci yarıda 51. dakikada Gabriel Sara ve 55. dakikada Victor Osimhen'in attığı gollerle farkı 2'ye çıkaran Galatasaray, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

BARIŞ ALPER CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmanın 68. dakikasında sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, cezalı duruma düştü ve Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 46 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Fatih Karagümrük ise 9 puanla ligin son sırasında yer aldı.

Galatasaray, ligin gelecek haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Karagümrük ise Göztepe deplasmanına çıkacak.